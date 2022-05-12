Слушай Delfi. Угрозы работникам Rīgas meži и сбор подписей за прекращение деятельности Русского союза Латвии

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- Работники Rīgas meži получают угрозы после уборки цветов у памятника в парке Победы;
- Начат сбор подписей за прекращение деятельности Русского союза Латвии;
- Голубева призывает Рижскую думу внять рекомендациям СГБ о мероприятии Русского союза Латвии;
- Начался сбор пожертвований на снос памятника в парке Победы;
- До сентября будет закрыт доступ к памятнику в Пардаугаве;
- ReTV: в Москве протестуют против Латвии; официальная Рига подает ноту протеста;
- Ринкевич: 9 и 10 мая был допущен ряд ошибок.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 мая.
Эти новости озвучил робот.
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