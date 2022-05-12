Слушай Delfi. Угрозы работникам Rīgas meži и сбор подписей за прекращение деятельности Русского союза Латвии
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Работники Rīgas meži получают угрозы после уборки цветов у памятника в парке Победы;
  • Начат сбор подписей за прекращение деятельности Русского союза Латвии;
  • Голубева призывает Рижскую думу внять рекомендациям СГБ о мероприятии Русского союза Латвии;
  • Начался сбор пожертвований на снос памятника в парке Победы;
  • До сентября будет закрыт доступ к памятнику в Пардаугаве;
  • ReTV: в Москве протестуют против Латвии; официальная Рига подает ноту протеста;
  • Ринкевич: 9 и 10 мая был допущен ряд ошибок.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 12 мая.

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?