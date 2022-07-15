Слушай Delfi. Украинские дети будут учиться на латышском и украинском языке, латвийцев привьют улучшенной Moderna

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- "Возможности на исходе": 6 способов прямо сейчас поддержать пункт помощи беженцам на Рижском автовокзале;
- Дети из Украины будут учиться в Латвии на государственном и украинском языках;
- Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО;
- Суд оставил Линдермана под стражей: ему запрещено общаться с семьей;
- Павлютс: осенью латвийцев будут прививать от Covid-19 улучшенной Moderna;
- Перевощиков: возможно, в общественных местах снова придется использовать маски;
- Президент Италии не принял отставку главы правительства страны Марио Драги;
- Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах".
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 июля.
Эти новости озвучил робот.
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