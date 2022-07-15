Слушай Delfi. Украинские дети будут учиться на латышском и украинском языке, латвийцев привьют улучшенной Moderna
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  • "Возможности на исходе": 6 способов прямо сейчас поддержать пункт помощи беженцам на Рижском автовокзале;
  • Дети из Украины будут учиться в Латвии на государственном и украинском языках;
  • Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО;
  • Суд оставил Линдермана под стражей: ему запрещено общаться с семьей;
  • Павлютс: осенью латвийцев будут прививать от Covid-19 улучшенной Moderna;
  • Перевощиков: возможно, в общественных местах снова придется использовать маски;
  • Президент Италии не принял отставку главы правительства страны Марио Драги;
  • Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах".

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 июля.

Эти новости озвучил робот.

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