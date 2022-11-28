Слушай Delfi. Украинские военные попали в аварию в Айнажи, рижские чиновники получили к праздникам надбавки

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- В автобусе, попавшим в аварию в Айнажи, находились украинские военные;
- Рижские чиновники получили к праздникам надбавки на 460 тысяч евро;
- de facto: взяточничество на Рижской таможне существовало годами и по сложной схеме;
- Минблаг планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности;
- В Риге врач приговорен к уже отбытому тюремному сроку за поддельную вакцинацию;
- СМИ: у Запада кончаются резервы для поставок оружия Украине;
- Полицейская операция по всей Европе: задержаны 44 человека;
- Ученые: рекомендация выпивать 8 стаканов воды в день была ошибочной.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 28 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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