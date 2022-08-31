Слушай Delfi. Умер Горбачев, в Латвии увеличилась средняя зарплата

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- Умер единственный президент СССР Михаил Горбачев;
- В Латвии увеличилась средняя зарплата — но она все еще ниже, чем в Литве и Эстонии;
- Предвыборный рейтиг: шансы пройти в Сейм есть у 7-12 политических партий;
- Сейм отложил обязательное введение eID-карт до 1 мая 2023 года;
- Борданс: расчет причиненного советской оккупацией ущерба будет завершен в этом году;
- Таможенники нашли в багаже гражданина Беларуси незадекларированные 35 000 евро;
- В среду в Латвии начнется метеорологическая осень;
- "Не было никакого шпионажа, была журналистика". Последнее слово Ивана Сафронова в суде.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 31 августа.
Эти новости озвучил робот.
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