Слушай Delfi: Ушаков лишен депутатского иммунитета, торговые сети рассказали, как будут работать с 15 ноября

Сейм утвердил введение уголовной ответственности за использование поддельных сертификатов Covid-19, Delfi рассказывают, как будут работать продуктовые магазины с 15 ноября, а Европарламент лишил Ушакова депутатского иммунитета — об этих и других новостях в вечерних аудионовостях Delfi за 11 ноября.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, скончались сорок восемь пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего в минувшие сутки был произведен 15 562 теста, доля позитивных результатов — 8,9%. Из 1378 заболевших большинство — 922 человека — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 456 инфицированных прошли вакцинацию.

Все умершие были старше 40 лет. Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, трое — были привиты.



С понедельника, 15 ноября, магазины крупных торговых сетей, чья площадь составляет менее 1500 квадратных метров, смогут обслуживать всех клиентов вне зависимости от наличия ковид-сертификата, а магазины с большей площадью будут работать в "зеленом режиме".

Так, крупнейшие магазины торговой сети Maxima Latvija будут работать только в "зеленом" режиме. Это значит, что они будут доступны только жителям с действующим ковид-сертификатом, сообщили представители торговой сети.

Тем временем, большинство магазинов компании - 134 торговые точки формата Maxima X – будут доступны каждому покупателю даже после 15 ноября. С 15 ноября все магазины Maxima будут открыты ежедневно – в будние, выходные и праздничные дни, в том числе в торговых центрах.

Что касается торговой сети top!, то большинство магазинов будут обслуживать всех клиентов, сообщила член правления сети Илзе Приедите. У сети есть пять магазинов, чья площадь превышает 1500 квадратных метров и их судьба пока неизвестна.

В свою очередь, представители торговой сети Lidl сообщили агентству LETA, что площадь всех магазинов компании составляет менее 1500 квадратных метров. Информация об изменениях в рабочем времени будет предоставлена позже.

Тем временем руководитель отдела маркетинга предприятия Rīgas Centrāltirgus Рената Петрова заявила агентству LETA, что павильоны Рижского центрального рынка и Видземского рынка после снятия особо строгих ограничений будут работать в "зеленом режиме" и будут доступны покупателям с действующим ковид-сертификатом. В свою очередь, открытые территории рынков будут работать в "красном" режиме и будут доступны каждому посетителю.



Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Уголовному закону, установив уголовную ответственность за получение поддельного сертификата Covid-19.

Закон предусматривает, что такие нарушения повлекут за собой лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены те, кто после совершения уголовного преступления добровольно сообщит о произошедшем и будет активно содействовать раскрытию и расследованию дела.

Закон также усиливает ответственность за предложение или передачу материальных ценностей или других благ сотруднику государственного или муниципального учреждения, который не является государственным должностным лицом. Предусмотрено, что такое нарушение также будет караться лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом. До сих пор наказание за такое нарушение законом не предусматривалось.



Европарламент лишил Нила Ушакова депутатской неприкосновенности. Решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планирует возбудить Генеральная прокуратура.

После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять.

Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

Сам Ушаков утверждает, что альбом был одним из подарков на полке его рабочего кабинета, не был подключен к сети, не имел карты памяти и на нем не было обнаружено его отпечатков пальцев или ДНК. Политик утверждает, что не видел этот альбом и не использовал его.



"Согласие" обратилось в KNAB в связи с возможным разбазариванием средств в Коммуникационном управлении Рижской думы. Речь идет о расходах на оформление городской среды перед государственными праздниками, указала фракция.

"Согласие" просит KNAB произвести проверку и оценить, нет ли признаков разбазаривания средств.

Дополнительно к этим расходам Рижская дума потратила несколько тысяч евро на производство видеороликов на латышском, русском и английском языках, в которых жителей призывают вакцинироваться.

Конечно, жителей нужно побуждать вакцинироваться, мы выступаем за вакцинацию, но потраченные суммы, которые берутся из карманов рижан, не соразмерны достигаемому результату, подчеркивает "Согласие".

Такие несоразмерные и неэффективные расходы, по мнению политиков, не допустимы в условиях чрезвычайной ситуации. "Согласие" считает, что эти средства следовало бы использовать в иных сферах — например, на пределе работают учителя, перегружены социальные работники и полицейские.

Как уже сообщалось, кампания, приуроченная к государственным праздникам, обошлась Рижской думе в 90 000 евро. Сама кампания вызвала волну критики в соцсетях: некоторым пользователям не понравилось визуальное решение на основе графики художника Паулиса Лиепы, другие были недовольны неудачным переводом текстов на русский язык, третьи — переводом на русский в принципе.



В ночь на четверг, 11 ноября, в возрасте 60 лет скончался директор Бюро по защите Сатверсме (SAB), бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.

Согласно архивам агентства LЕТА, Майзитис родился в 1961 году. Он впервые был утвержден генеральным прокурором в 2000 году, а в 2013 году был назначен директором Бюро по защите Сатверсме.

Майзитис также был преподавателем Латвийского университета и автором нескольких научных публикаций. Он награжден памятным знаком участника баррикад 1991 года, почетной медалью судебной системы и орденом Трех звезд второй степени.

С полной картиной дня можно ознакомиться в ежедневном дайджесте Delfi. Он выходит по рабочим дням в восемь вечера.

Эти новости озвучил робот.