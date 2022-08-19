Слушай Delfi. Установлены новые рекорды жары, годовая инфляция в июле была выше, чем в среднем в ЕС

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- Горячий август: на 22 станциях метеонаблюдения установлены новые рекорды жары;
- Eurostat: в Латвии годовая инфляция в июле была выше, чем в среднем в ЕС и еврозоне;
- Владова: решение о бесплатных обедах рижским школьникам до октября напрямую связано с выборами в Сейм;
- Полиция предупреждает о телефонных мошенниках, выдающих себя за стражей порядка;
- Зерно, Запорожская АЭС, посредничество в переговорах: Зеленский встретился во Львове с президентом Турции и генсеком ООН;
- Премьер Финляндии танцевала на вечеринке. Ее сняли на видео — и случился скандал;
- В ЕС заявили о провале переговоров Сербии и Косова.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 19 августа.
Эти новости озвучил робот.
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