Слушай Delfi. Утренние новости за 17 декабря

На реках начался ледоход, в Огре повысился уровень воды. Теперь с ковид-сертификатом можно предъявить студенческий, водительские права и другие удостоверения. В ресторане Vermanītis погибла посудомойщица - об этих у других темах в аудионовостях Delfi за 17 декабря.

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Эти новости озвучил робот.