Слушай Delfi. Утренние новости за 17 декабря
Foto: DELFI

На реках начался ледоход, в Огре повысился уровень воды. Теперь с ковид-сертификатом можно предъявить студенческий, водительские права и другие удостоверения. В ресторане Vermanītis погибла посудомойщица - об этих у других темах в аудионовостях Delfi за 17 декабря.

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Теперь Delfi можно не только читать, но и слушать - за рулём, во время пробежки, во время уборки, где угодно, когда угодно. Всё самое важное, что произошло за день, можно найти в этой аудиоподборке новостей - жмите "Слушай Delfi" и будьте в курсе событий!

Эти новости озвучил робот.

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