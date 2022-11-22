Слушай Delfi. Утром в Латвии проверят сирены и о чем спорит будущая коалиция

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- Пугаться не нужно: утром в Латвии проверят сирены;
- Привлечение гастарбайтеров, НДС на продукты питания и санкции против РФ и Беларуси. О чем спорит будущая коалиция;
- В Добеле юноша погиб под поездом – он переходил железную дорогу в капюшоне и наушниках;
- После двухлетнего "ковидного" перерыва в Старой Риге вновь откроется Рождественский базарчик;
- "Либо война, либо яма". Как российских мобилизованных вынуждают забрать отказы от службы;
- Англичане преклонили колено и начали с разгрома. За сборную США забил сын легендарного Веа.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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