Слушай Delfi. Уволились более 600 непривитых педагогов, инфляция бьет рекорды, Сейм выдаст Адамсонса

Заболеваемость Covid-19 в стране постепенно снижается, однако смягчать эпидемиологические ограничения — преждевременно. Невакцинированные жители могут получить статус безработного, но в перспективе у них могут быть проблемы: если они начнут отвергать предложения о работе, на которой требуют сертификат Covid-19. Пока же армию безработных пополнили более 600 учителей, покинувшие школы из-за нежелания вакцинироваться. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 8 декабря.

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Во вторник, 7 декабря, в Латвии выявлено 796 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 25 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Четыре погибших входили в возрастную группу от 50 до 59 лет, пятеро — в возрастную группу от 60 до 69 лет. Шестнадцать человек, скончавшихся от Covid-19 во вторник, старше 70 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 563,1 до 537,6 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 — 438 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 358 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 389 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%.

Национальная служба здоровья, в свою очередь, сообщила, что от Covid-19 вакцинированы уже 75% совершеннолетних жителей Латвии.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Окончательное решение завтра предстоит принять Сейму.

По неофициальной информации, Адамсонс подозревается в передаче закрытых данных

в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс якобы передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии.

С июня Янис Адамсонс находится под арестом. В октябре суд Видземского предместья Риги отказался изменить меру пресечения. Адамсонс вышел из партии "Согласие", от которой был избран в Сейм, но не отказался от депутатского мандата. Ранее лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что Адамсонс серьезно болен, и содержание его под арестом — не мера пресечения, а тяжелое наказание.

За год цены в Латвии выросли на 7,5% — заметнее всего подорожала картошка и бензин. Наиболее явно растут цены на коммунальные, транспортные услуги, продукты питания, алкоголь, табачные изделия, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, одежда, товары личной гигиены и косметика.

Рекордный рост цен зафиксирован на товары и услуги, связанные с транспортом — более 18% за год. Топливо подорожало почти на 40%. Продукты питания выросли в цене более чем на 5%, при этом картофель подорожал в два раза. Рост цен на содержание жилья связан с повышением тарифов на электроэнергию, газ, отопление.

За шесть лет — с ноября 2015 года — цены в Латвии выросли более чем на 16%.

"Нужно надеяться, что "омикрон" станет последней буквой греческого алфавита, с которой пришлось столкнуться в рамках пандемии Covid-19. И в следующем году мы сможем вернуться к более ли менее нормальной жизни", — заявила глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Глава "Скорой помощи" признала, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Но по-прежнему в больницы ежедневно поступают несколько десятков пациентов с коронавирусом. Новый штамм "омикрон" вызывает опасения, так как он заразнее дельта-варианта. Однако пока непонятно, вызывает ли он более тяжелое течение болезни.

Работа "Скорой помощи" постепенно возвращается в нормальное русло и жители могут смелее обращаться к медикам с жалобами, которые уже не связаны только с Covid-19 или опасными для жизни проблемами со здоровьем. "Мы вернулись к прежнему режиму работы и с надеждой смотрим на больницы, которые могут снова перепрофилироваться", — отметила Ципуле.

В Латвии нет необходимости вводить новые дополнительные "ковидные" ограничения в, но и смягчать существующие было бы преждевременно, как бы этого ни хотелось обществу или предпринимателям, считает эпидемиолог Гиртс Бригис.

Профессор пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась — заболеваемость Covid-19 существенно не снижается, но и значительного роста тоже нет. "На этом фоне, конечно, политики, торговцы и представители разных других отраслей размышляют о смягчении ограничений, но думать об этом, наверное, преждевременно. При этом я не говорю, что сейчас нужно вводить новые ограничения", — сказал эпидемиолог.

По мнению профессора, если до и после Рождества не обозначится рост заболеваемости, то шансы, что 11 января следующего года отменят введенное в стране чрезвычайное положение, значительно возрастут.

Профессор считает, что на Рождество можно встречаться с родственниками, но призывает не посещать массовые мероприятия и не выезжать за границу, особенно из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

С 15 ноября работу в школах оставили более 600 учителей, которые не сумели предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от Covid-19 или уже перенесенную болезнь. Примерно столько же педагогов в школах не хватало и ранее. Столько же вакансий в детских садах.

Школы испытывают дефицит педагогов уже как минимум десять лет. Из-за требования обязательной вакцинации к педагогам ситуация ухудшилась. Школы теряют молодых педагогов, покидающих работу из-за нагрузок и выгорания. Молодых учителей в стране становится все меньше.

Проблему дефицита педагогов на местах решают самоуправление. Каждое — по-своему. Так, например, в некоторых школах расписание составляют таким образом, ученики осваивают один предмет несколько уроков подряд.Это нельзя считать нормальной ситуацией, и проблему нехватки педагогов нужно срочно решать, считает представитель Латвийского объединения самоуправлений Инара Дудуре.

Невакцинированные от Covid-19 жители смогут получить статус безработного, но у них будут сложности с сохранением этого статуса. Отказ от подходящего предложения работы из-за отсутствия сертификата — не оправдание, считает директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне.

По словам Симсоне, уже сейчас агентство занятости получает от работодателей указания, что претендент на конкретную вакансию должен иметь сертификат. "Если у человека имеется соответствующий опыт, образование, но он не вакцинирован или не может предъявить действующий сертификат о перенесенном заболевании, это не станет достаточной причиной для отказа от подходящего предложения по работе с сохранением статуса безработного", — сказал Симсоне.

Конечно, у людей есть право самостоятельно искать работу, которую можно выполнять без сертификата.

Государственное агентство занятости не зафиксировало рост числа безработных после 15 ноября, когда вступило в силу требование обязательной вакцинации от Covid-19 всех сотрудников публичного сектора.

В конце недели в Латвии потеплеет. Температура воздуха в пятницу повысится до нуля градусов, ожидаются осадки и гололедица.

В четверг будет солнечно и морозно, будет дуть слабый юго-восточный ветер. В Видземе и Латгале ночью похолодает до минус 20 градусов; максимальная температура днем составит минус 3 — минус 9 градусов, на востоке страны — до минус 13 градусов.

В пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха на всей территории страны будет колебаться от минус 4 до плюс 4 градусов.

С вечера пятницы установится пасмурная и влажная погода. В конце недели возможны дожди, снегопад и туманы. В пятницу будет дуть порывистый юго-восточный ветер, в субботу и воскресенье — слабый ветер.