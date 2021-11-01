Слушай Delfi: уволят непривитых дворников, в Риге массово болеют водители общественного транспорта

Rīgas namu pārvaldnieks готовится уволить непривитых сотрудников, в Rīgas satiksme заболели сотни водителей, полиция обнародовала результаты расследования пожара в Тукумсе — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 1 ноября.

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В воскресенье в Латвии зарегистрировано 772 новых случая заболевания Covid-19, получены сообщения о смерти 16 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Один скончавшийся был в возрастной группе 40 — 49 лет, остальные были старше 50. 13 умерших не были привиты от Covid-19, а 13 человек были привиты. Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 — 510 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 262 были вакцинированы.

Накануне в Латвии проведено 6892 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

В Латвии стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, хотя говорить о снижении смертности от опасного вируса пока рано, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 инфекционист Уга Думпис.

Думпис добавил, что ситуация в больницах остается трагичной, так как пациенты с Covid-19 проходят лечение в больницах, которые вообще не предназначались для их лечения. Тем не менее, замедление роста заболеваемости говорит о том, что ограничения работают.

На вопрос, можно со снижением заболеваемости думать об ослаблении ограничений после 15 ноября, Думпис ответил, что судить об этом преждевременно, но при принятии решений нужно обязательно сохранить ношение масок для всех и ограничения на развлечения и собрания.

Rīgas namu pārvaldnieks уволит 250 непривитых работников. Уровень вакцинации в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) достиг 90%. Так как вакцинация среди работников общественного сектора обязательна, судя по темпу вакцинации, предприятию придется отстранить около 10% или 250 работников.

Сейчас RNP изучает возможность принимать на работу только вакцинированных специалистов. Также в предприятии думают о том, как минимизировать влияние нехватки рабочей силы на предоставление услуг клиентам.

Несмотря на то, что нежелающие вакцинироваться есть во всех группах сотрудников RNP, больше всего увольнение повлияет на сферу уборки, существенная часть отстраненных работников — дворники. На возможность предоставлять услуги также негативно влияют болезни среди сотрудников и необходимость соблюдать карантин после контакта с заболевшими.

Председатель правления RNP Роналдс Нейманис указал, что нехватку сотрудников, возможно, компенсирует использование большого количества техники при уборке территорий.

Национальная служба здоровья аннулировала 26 подозрительных сертификатов о вакцинации. На данный момент служба отозвалась на призыв Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обеспечить возможность "замораживать" подозрительные сертификаты на время расследования. Ведомство подготовило соответствующее предложение.

Технически это осуществимо, так как уже сейчас заболевшим обладателям сертификатов "замораживают" документ на 10 дней, объяснил IT координатор службы Эдгарс Гоба.

Rīgas satiksme на время отменит около 1000 рейсов общественного транспорта. Это связано с тем, что многие водители болеют. Новое расписание вступит в силу 3 ноября.

Руководительница Rīgas satiksme Джинета Иннуса подчеркнула, что на данный момент болеют 330 водителей общественного транспорта, из которых 53 заразились Covid-19. В целом на предприятии трудоустроен 1501 водитель, однако нельзя заставить их перерабатывать, поэтому было принято решение сократить количество рейсов.

Она указала, что на самых загруженных маршрутах количество рейсов сильно не сократится — в основном изменениям в расписании подвержены менее загруженные маршруты, часть из которых не будет курсировать в выходные дни. В целом из более чем 6000 рейсов будет отменена примерно 1000.

Руководительница Rīgas satiksme также сообщила, что на загруженных маршрутах общественного транспорта, например, на маршрутах 3-го и 49-го автобусов, будут работать оснащенные специальным световым сигналом транспортные средства. То есть, если салон автобуса или троллейбуса заполнен на 50%, водитель может вручную включить световой сигнал, чтобы таким образом сообщить пассажирам о загруженности общественного транспорта.

Говоря о просьбе проверить больничные листы некоторых работников, Иннуса заявила, что в целом сомнения вызывают справки о нетрудоспособности тридцати трех сотрудников — это не только водители общественного транспорта.

По словам главы Rīgas satiksme, существуют подозрения о том, что часть сотрудников решили взять больничный и "перезимовать" после того, как правительство приняло решение об обязательной вакцинации бюджетников. Два человека, которых должна была проверить Инспекция здравоохранения, уже вернулись на работу. Как указала Иннуса, в целом 178 сотрудников заявили, что не собираются вакцинироваться — их отстранение от работы и дальнейшее увольнение неизбежно.

Полиция считает, что загоревшийся в Тукумсе мужчина совершил самоубийство. Как уже сообщалось, 23 апреля в подъезде одного из многоквартирных домов Тукумса загорелся молодой человек. Изначально в публичном пространстве появилась информация, что это было нападение на почве гомофобии. 21 сентября полиция решила прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления, которое можно было расценивать как нападение на почве гомофобии, нетерпимости или же доведение до самоубийства.

В сообщении полиции указано, что с самого начала полиции было понятно, что, скорее всего, преступления не было, однако, перед тем, как давать информацию обществу, нужно было подтвердить ее конкретными доказательствами. Заключение экспертов четкое и конкретное — на обнаруженных на месте трагедии предметах констатированы отпечатки пальцев и биологический материал только самого погибшего. Погибший в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.

Одновременно была начата служебная проверка в связи с прозвучавшей информацией о том, что полиция не реагировала должным образом на предыдущие заявления пострадавшего о том, что ему угрожают. В ходе проверки не были констатированы факты халатности сотрудников Тукумской полиции. Также были получены доказательства того, что у случившегося в Тукумсе нет абсолютно никакой связи с полученным в прошлом году заявлением об угрозах, указывает полиция. Следствие считает, что это было самоубийство на почве бытовых отношений.

Туроператор Impro ceļojumi внесен в "черный список" Центра защиты прав потребителей. Решение связано с тем, что компания не выполнила решение комиссии центра о возврате потребителю 400 евро за отмененное путешествие.

В центре рассказали, что в феврале 2020 года потребитель через турагента приобрел тур на 29 марта в Тоскану, Италия от Impro ceļojumi. Потребитель заплатил турагенту аванс в 400 евро. Тур был отменен, потребитель не смог получить уплаченные деньги и обратился в центр. Ведомство обратилось к турагенту, который пообещал вернуть деньги, но не выполнил обещания. Позже фирма-турагент была ликвидирована.

В центре со ссылкой на различные законодательные акты полагают, что в такой ситуации, с учетом возникшего из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения, деньги потребителю должен вернуть туроператор. Но в Impro ceļojumi с этим не согласились.

Председатель правления Impro ceļojumi Вилнис Клиновичс пояснил, что потребитель приобрел тур у туристического агентства, а не напрямую у туроператора. Компания не получила деньги от агента, поэтому считает претензии абсурдными.

Эти новости озвучил робот.