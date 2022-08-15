Слушай Delfi. В армию будут призывать и с двойным гражданством, самые большие компенсации депутатов Сейма

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- В латвийскую армию планируют призывать и людей с двойным гражданством;
- СМИ: Какие депутаты нынешнего Сейма получили самые большие компенсации;
- Глава профсоюза: приемлемая зарплата для педагогов - не менее 1500 евро;
- ЦИК исключил из списков одного кандидата в депутаты в 14-й Сейм;
- Эксперт: на кредитный рейтинг латвийца влияет даже штраф за езду без билета;
- Как экономить на отоплении в многоквартирных домах;
- 42 государства просят Россию вывести войска с Запорожской АЭС;
- В Норвегии усыпили любимицу публики: моржиха Фрейя - жертва любопытных туристов.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 августа.
Эти новости озвучил робот.
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