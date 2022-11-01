Слушай Delfi. В Даугавпилсе задержан прокремлевский активист, операторы мобильной связи поднимут цены

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- В Даугавпилсе служба госбезопасности задержала прокремлевского активиста;
- Латвийские операторы мобильной связи поднимут цены;
- Президент наградил медалями Пуце, Кайминьша, Борданса и Пабрикса;
- Меры по обеспечению наличных в Латвии: расстояние между банкоматами — не больше 20 км;
- Олег Тиньков отказался от российского гражданства;
- Минобороны РФ объявило о завершении мобилизации. Необходимый для этого указ Путина не опубликован;
- Украинская разведка заявила об уничтожении двух вертолетов на аэродроме в Псковской области;
- Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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