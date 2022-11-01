Слушай Delfi. В Даугавпилсе задержан прокремлевский активист, операторы мобильной связи поднимут цены
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  • В Даугавпилсе служба госбезопасности задержала прокремлевского активиста;
  • Латвийские операторы мобильной связи поднимут цены;
  • Президент наградил медалями Пуце, Кайминьша, Борданса и Пабрикса;
  • Меры по обеспечению наличных в Латвии: расстояние между банкоматами — не больше 20 км;
  • Олег Тиньков отказался от российского гражданства;
  • Минобороны РФ объявило о завершении мобилизации. Необходимый для этого указ Путина не опубликован;
  • Украинская разведка заявила об уничтожении двух вертолетов на аэродроме в Псковской области;
  • Чего ждать Украине, если республиканцы получат большинство в Конгрессе США?

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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