Слушай Delfi: в Даугавпилсской больнице кризис, депутатов без сертификатов не пустят на работу

Даугавпилсской больнице 300 работников после 15 ноября не смогут выйти на работу из-за отсутствия прививки от Covid-19, депутатов без ковид-сертификатов отстранят от работы, а Delfi рассказывает, что надо знать о предстоящей праздничной неделе с точки зрения закона о труде — эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 12 ноября.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 1388 новых случаев Covid-19, скончались тридцать семь пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего в минувшие сутки было произведено 16 707 тестов, доля позитивных результатов — 8,3%. Из 1388 заболевших большинство — 921 человек — не был привит или не завершил курс вакцинации. А 467 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, остальные были старше 40 лет. 31 человек не был вакцинирован, шестеро — были привиты.

15 ноября около 300 сотрудников Даугавпилсской региональной больницы не смогут выйти на работу, поскольку они до сих пор не начали вакцинацию от Covid-19. В больницу будут направлены студенты и добровольцы, а также сотрудники городской поликлиники, в которой придется закрыть большую часть отделений, сообщает LTV.

Местное самоуправление в пятницу будет искать варианты решения проблемы на заседании комиссии по гражданской обороне. В нем примут участие представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья и других структур.

По данным LTV, в основном, на работу не сможет выйти технический персонал, медсёстры и помощники медсестер. Среди врачей не сделали прививку от Covid-19 лишь несколько человек.

На данный момент планируется привлечь к работе в больнице персонал из городской и детской поликлиник. Это означает, что придется закрыть большую часть отделений в поликлиниках. Кроме того, Минздрав обсуждает возможность привлечь к работе добровольных медработников. В Даугавпилс будут направлены 54 сотрудника: студенты-медики, медсестры и помощники медсестер.

Главврач больницы Григорий Семенов и мэр города Андрей Элксниньш продолжают призывать сотрудников больницы сделать прививку. "У нас просто нет другого выхода. Вчера, честно говоря, думал написать заявление об уходе. Но я понимаю, что кто-то должен это все довести до конца. Потом посмотрим", — заявил Семенов LTV.

В Даугавпилсе по-прежнему сохраняется самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, если в среднем в Латвии уровень заболеваемости составляет 1300 случаев на 100 000 жителей, то в Даугавпилсе — 2349.

С понедельника депутаты Сейма, у которых нет сертификата Covid-19, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также в заседаниях комиссий парламента. Причем запрет налагается, в том числе, и на участие в удаленных заседаниях. С 15 ноября также приостанавливаются полномочия депутатов самоуправлений, которые не смогут предъявить сертификат Covid-19.

Ограничения работы депутатов Сейма оказались жестче, чем предполагалось ранее. Если сначала предусматривалось запретить невакцинированным и непривитым парламентариям посещать очные заседания, то теперь они не смогут участвовать и в тех заседаниях, которые проходят в удаленном формате. Соответствующую поправку предложили депутаты коалиционных партий.

Депутаты должны показать сертификат Covid-19 парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, если ранее не предоставили этот документ Администрации Сейма. На ближайшем заседании Сейма Комиссия по мандатам, этике и заявлениям должна назвать депутатов, у которых нет сертификата и они не могут участвовать в заседаниях. Таким депутатам не будет выплачиваться зарплата и компенсации. Как только депутат предъявит сертификат — то сможет вновь заседать, а также получать зарплату и компенсации.

Единственной оправдывающей причиной, по которой у депутата Сейма может не быть сертификата — медотвод (заключение консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить).

Идентичные ограничения затронут депутатов самоуправлений. Согласно Закону о выборах дум самоуправлений, на место отстраненного невакцинированного депутата в думу заходит следующий за чертой привитый или переболевший кандидат в депутаты — в этом случае он становится обладателем так называемого "мягкого мандата".

Если отстраненный депутат все же получает сертификат Covid-19, то его полномочия возобновляются. А обладатель "мягкого мандата" уходит из думы.

В случае, если невакцинированным депутатом оказывается председатель или заместитель председателя думы, то он, привившись, возвращается к исполнению этих должностных обязанностей. Если, конечно, за время отстранения его не свергли с должности голосованием остальные депутаты.

С понедельника, 15 ноября на удаленке остаются учащиеся 7-12 классов рижских муниципальных школ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

Фактически речь идет о трех днях на следующей неделе, так как потом начнутся праздничные выходные. Решение принято, чтобы дети еще побыли в своем семейном пузыре и лишний раз не собирались, что поможет избежать роста заболеваемости Covid-19.

С 15 ноября очное обучение продолжат ученики 1-3 классов, также в школу пойдут учащиеся 4-6 классов.

Очные занятия для всех классов возобновятся 22 ноября.

На пресс-конференции прозвучало, что аналогичные условия "удаленки" на праздничной неделе действуют также в других городах, например, Вентспилсе и Лиепае.

Министр образования Анита Муйжнице указала, что министерство не поддерживает самоуправство думы в интепретации действующих правил. "Дети должны учиться очно, и только при наличии обоснованных аргументов, могут быть какие-то отклонения от правил", - написала министр в Twitter.

Из-за того, что некоторые педагоги отказались вакцинироваться, в 37 случаях в школах столицы нарушен учебный процесс, подтвердил глава Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

По словам Крастиньша, из примерно 7 500 педагогов муниципальных школ Риги 235 учителей заявили, что не вакцинируются. Однако уход большинства педагогов не создает проблем для учебного процесса, поскольку найдены способы замещения учителей.

Однако в 37 случаях школы не смогли решить проблему ухода педагогов, и возникнут ситуации, когда учебный процесс будет нарушен, признал Крастиньш.

Суббота будет рабочим днем, так как День провозглашения Латвийской республики, 18 ноября, выпал на четверг. Поэтому на следующей неделе жителей ожидают четыре выходных подряд. Портал Delfi рассказывает о том, что нужно знать о сокращенных рабочих днях и оплате работы в праздничные дни.

Перенос рабочего дня обязателен лишь для муниципальных и государственных учреждений и предприятий. Частные предприятия могут поступать по собственному усмотрению.

Рабочий день, 17 ноября, предшествует праздничному дню. Согласно закону, он должен быть сокращенным. Сколько часов в этот день надо отработать, зависит от соглашения между работником и работодателем, но рабочий день не может быть длиннее семи часов.

При такой ситуации с календарем многие работодатели предлагают сотрудникам взять отпуск. Часто работники сами стремятся использовать такую возможность по собственной инициативе, чтобы больше времени провести с родными или друзьями, отдохнуть и набраться сил.

В Латвии любой работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее четырех календарных недель. В этот срок не включаются праздничные дни. В этом году отпуск с 15 по 21 ноября означает, что работник будет отдыхать неделю или 7 дней, и потратит всего три отпускных дня.

Тем работникам, которые вынуждены трудиться в праздничные дни, нужно доплатить не менее 100%, или предоставить оплачиваемый отдых в другое время. Денежная компенсация может быть и выше, если такое предусмотрено в трудовом или коллективном договоре. При сдельной оплате труда учитываются расценки за объем выполненной работы. Другой подход к оплате труда предусмотрен в генеральных соглашениях, которые действуют в отдельных отраслях.

С полной картиной дня можно ознакомиться в ежедневном дайджесте Delfi. Он выходит по рабочим дням в восемь вечера.

Эти новости озвучил робот.