Слушай Delfi. В декабре может начаться вакцинация детей, в Риге - нехватка дворников, в Каугури - банкоматов

В декабре может начаться вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Конкретной даты пока нет — многое будет зависеть от решения Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается в конце текущей недели. Тем временем латвийцы назвали самые важные бонусы к заработной плате. В Риге ощущается нехватка дворников, а в Каугури невакцинированные люди столкнулись с проблемой малого количества банкоматов. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 24 ноября.

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За минувшие сутки скончались пятдесят шесть пациентов с Covid-19. Вчера коронавирус подтвердился у 1279 жителей страны. Всего в минувшие сутки было произведено 12 609 тестов, доля позитивных результатов — 10,1%. Из выявленных вчера зараженных 749 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 530 человек прошли вакцинацию.

В декабре может начаться вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По словам министра, вакцинация детей от Covid-19 в Латвии начнется после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается в конце текущей недели и, скорее всего, окажется положительным. Затем страна сделает заказ вакцин Comirnaty, которые были разработаны компанией BioNTech/Pfizer специально для детей.

"Конкретной даты, когда в Латвии будет доступна вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет, пока нет. Но не исключено, что это может быть конец декабря", — заявил Павлютс.

Более половины компаний в странах Балтии испытывают трудности с поиском новых сотрудников. Об этом свидетельствует социологическое исследование, которые было проведено по заказу банка Luminor. Согласно исследованию, основные проблемы в поиске сотрудников заключаются в нехватке квалифицированных специалистов, а также в том, что предложенные компаниями вакансии часто оказываются неинтересны потенциальным кандидатам.

В ходе опроса также задавались вопросы об уровне иммунизации и вакцинации на предприятиях. Литовцы лидируют в этой области: 45% компаний сообщили, что более 90% их сотрудников вакцинированы. В Латвии о таком же уровне вакцинации сообщили 19% компаний, а в Эстонии — 28%.

Примерно пятая часть литовских, 18% латвийских и 16% эстонских компаний планируют принять дополнительные меры, чтобы побудить своих сотрудников к вакцинации.

Более 270 домов Риги могут почувствовать нехватку дворников. Во многих домах не хватало дворников еще до начала пандемии Covid-19, а после того, как Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) отстранил работников без сертификатов из-за правила об обязательной вакцинации в общественном секторе, ситуация только усложнилась.

Сейчас RNP активно приглашает на работу новых сотрудников для уборки улиц, а также заменяет дворников специально созданными объединениями, которые оснащены всем необходимым оборудованием и транспортными средствами для уборки улиц и зданий.

"Профессия дворника в целом становится все менее популярной. Поколения меняются, и управляющим все сложнее обеспечивать порядок в подъездах домов и близлежащих территориях", — объяснил председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

В Каугури у жителей без сертификата нет доступа к банкоматам. В Юрмальском районе Каугури, где проживает примерно 20 тысяч человек, всего шесть банкоматов. Все они расположены в "зеленой" зоне, то есть доступны только для вакцинированных и переболевших Covid-19. Ближайший банкомат, в котором могут снять деньги все жители, находится в Слоке, а это полчаса ходьбы. Согласно постановлению Кабинета министров, жителям без сертификата должны быть доступны банковские услуги. Однако в правилах не уточняется, какие именно и на каком расстоянии.

Представители местных банковских филиалов считают себя заложниками ситуации. В Luminor заявили, что проблема не остается без внимания, но требует больших затрат. "Перенести банкомат в другое место — это большие инвестиции. Такие вопросы мы рассматриваем, оценивая экономическую ситуацию. Один банкомат может стоить около 30 тысячи евро", — объяснила представитель банка Luminor Кристине Дерица.

В Swedbank сообщили, что нашли способ, как поставить дополнительный банкомат в Каугури — с 24 ноября он уже доступен на улице Райня, 74. "Но это не меняет проблемы, что есть другие банкоматы, которые недоступны", — сказал представитель банка.

Названы самые интересные для латвийцев виды бонусов к зарплате. При выборе работодателя для 88% латвийцев важно, предлагают ли на работе полис медицинского страхования. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен по заказу страховой компании Balta.

Помимо медстраховки, наиболее важными и приятными дополнениями к зарплате латвийцы считают систему премий и бонусов (35% респондентов), служебный автомобиль (25%), страхование от несчастных случаев (17%), бесплатную парковку у рабочего места (13%) и покрытие транспортных расходов на работу и обратно (11%).

В Германии ужесточились правила для пассажиров общественного транспорта. С 24 ноября в Германии вступило в силу новое правило, согласно которому пользоваться общественным транспортом могут только привитые, переболевшие или протестированные. Если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Похожее правило с 24 ноября будет распространяться в Германии и на сотрудников офисных помещений.

У нового правила есть как сторонники, так и противники. Критики высказывают сомнения в том, что нововведение удастся эффективно выполнять и контролировать. Тем временем и.о. министра здравоохранения страны Йенс Шпан подверг резкой критике тех, кто избегает вакцинации. По его словам, "до сих пор есть те, кто верит, что вирус не может причинить им вреда".

"Я бы хотел затащить этих людей в отделение интенсивной терапии и перед лицом тех, кто страдает там, спросить: "Что еще должно произойти, чтобы до вас наконец дошло?" — сказал Шпан.

В конце ноября-начале декабря будет много осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели будет часто идти дождь и снег. Сильные морозы маловероятны, но велика вероятность того, что в восточных регионах начнется метеорологическая зима. Это происходит, когда средняя температура воздуха держится ниже нуля в течение пяти дней подряд.