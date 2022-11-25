Слушай Delfi. В Эстонию не пустили россиянина, который прожил там почти 60 лет, на Валмиерском шоссе серьёзная авария

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- Сейм концептуально поддержал поправки о введении должностей вице-министров;
- "Символы имеют очень важное значение". Пабрикс о строительстве площади Победы в Риге;
- В Даугавпилсе испачкали краской памятник польским солдатам;
- Авария на Валмиерском шоссе: погибли три человека;
- Борьба с алкоголизмом: как обстоит ситуация в Латвии и что планирует сделать Минздрав;
- В Эстонию не пустили россиянина, который прожил там почти 60 лет. Его ВНЖ аннулировали прямо на границе;
- Reuters: в середине ноября прошли переговоры между Россией и Украиной. Обсуждали пленных и аммиак.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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