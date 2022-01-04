Слушай Delfi. В Израиле грипп объединился с ковидом, в Латвии вспышка "омикрона" в пансионате под Лимбажи
Foto: DELFI

В Израиле зарегистрирован первый случай одновременного заболевания ковидом и гриппом. В Латвии зафиксирована вспышка "омикрона" в Лимбажском крае — в пансионате социального ухода "Спридиши" заболели все 16 пастояльцев. В лиепайской квартире найден труп двухгодовалого ребенка с признаками умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса. В США погиб молодой латвийский диджей. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 4 января.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!