Слушай Delfi. В Израиле грипп объединился с ковидом, в Латвии вспышка "омикрона" в пансионате под Лимбажи

В Израиле зарегистрирован первый случай одновременного заболевания ковидом и гриппом. В Латвии зафиксирована вспышка "омикрона" в Лимбажском крае — в пансионате социального ухода "Спридиши" заболели все 16 пастояльцев. В лиепайской квартире найден труп двухгодовалого ребенка с признаками умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса. В США погиб молодой латвийский диджей. Об этих и других темах в аудионовостях Delfi за 4 января.

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