Слушай Delfi. В коалицию Сейма войдут три партии, британским премьером станет Риши Сунак

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- Левитс: обозначилось, что коалицию создадут "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение;
- "Новое Единство" предложит партнерам по коалиции договориться по вопросам гражданского партнерства;
- "Прогрессивные" остаются в оппозиции, отвергнув предложение "Нового Единства" о двустороннем сотрудничестве;
- За нанесение повреждений машине с украинскими номерами в Риге задержан мужчина;
- Можно будет подать заявку на рецепт, не приходя к врачу;
- Новым британским премьером станет Риши Сунак. Что о нем нужно знать;
- НАТО делает все, чтобы Украина выиграла войну. Большое интервью Столтенберга.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 25 октября.
Эти новости озвучил робот.
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