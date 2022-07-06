Слушай Delfi. В Латвии могут вернуть призыв в армию, существенно выросла заболеваемость Covid-19

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- Минобороны планирует вернуть в Латвии призыв на службу;
- Новую военную базу и полигон построят на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев;
- C нового учебного года самая низкая ставка зарплат учителей увеличится до 900 евро;
- В связи с ростом количества случаев Covid-19 призывают соблюдать профилактические меры;
- ООН о войне в Украине: Международное право нарушают обе стороны;
- The Jerusalem Post: Минюст РФ требует прекратить поддержку репатриации из России в Израиль;
- Правительство отменило лимит кредита на ремонт многоквартирных домов.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 июля.
Эти новости озвучил робот.
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