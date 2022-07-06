Слушай Delfi. В Латвии могут вернуть призыв в армию, существенно выросла заболеваемость Covid-19
Foto: DELFI
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  • Минобороны планирует вернуть в Латвии призыв на службу;
  • Новую военную базу и полигон построят на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев;
  • C нового учебного года самая низкая ставка зарплат учителей увеличится до 900 евро;
  • В связи с ростом количества случаев Covid-19 призывают соблюдать профилактические меры;
  • ООН о войне в Украине: Международное право нарушают обе стороны;
  • The Jerusalem Post: Минюст РФ требует прекратить поддержку репатриации из России в Израиль;
  • Правительство отменило лимит кредита на ремонт многоквартирных домов.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 июля.

Эти новости озвучил робот.

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