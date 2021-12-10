Слушай Delfi. В Латвии подтвержден первый в сезоне случай гриппа, цены на газ существенно вырастут

В Латвии смертность от Covid-19 в два раза выше, чем в среднем по ЕС. Цены на природный газ вырастут в полтора-два раза. В Риге хотят ввести новые льготы по уплате налога на недвижимость. В Огре — смертельное ДТП. В Латвии подтвержден первый в этом сезоне случай гриппа. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 10 декабря.

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За минувшие сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом. Среди умерших девять человек не завершили курс вакцинации, два человека были привиты. В понедельник коронавирус подтвердился у 650 жителей страны. Доля положительных результатов на Covid-19 за сутки составила 6,5%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 260 658 человек. Умерли 4360 человек с коронавирусом.

В Латвии смертность от Covid-19 в два раз выше, чем в среднем по ЕС. Смертность от Covid-19 в Латвии более чем в два раза превышает тот же показатель в Европейском союзе и Европейской экономической зоне. Сейчас страна занимает шестое место в Евросоюзе по числу смертельных случаев. Более высокие показатели смертности зарегистрированы в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Словакии и Чехии.

По уровню заболеваемости от Covid-19 Латвия делит 18-е место среди тридцати стран Европейского союза и Европейской экономической зоны. Самый высокий показатель за последние две недели зафиксирован в Словакии. Высокий уровень заболеваемости наблюдается также в Чехии и Бельгии.

Природный газ подорожает для латвийцев в полтора-два раза. Газовая компания Latvijas gāze с 1 января 2022 года повышает тарифы на газ для домохозяйств.

В компании отметили, что цены на природный газ в Латвии привязаны к цене газовых фьючерсов на европейских газовых хабах. Различные экономические и геополитические события вызвали резкий рост цен на газ мировом рынке. Подорожание наблюдается с апреля 2021 года, сейчас цены достигли рекордных исторических значений, и это влияет на цену на газ для латвийских потребителей.

В Latvijas gāze пояснили, что повышение тарифов для домохозяйств будет ниже роста рыночных цен на газ. Согласно расчетам компании, для домохозяйства, которое использует природный газ только для газовой плиты и потребляет примерно четыре кубометра в месяц, средний ежемесячный платеж увеличится с 6,12 евро до 7,67 евро.

В Риге хотят ввести новые льготы по уплате налога на недвижимость. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы одобрил порядок присвоения льгот при уплате налога на недвижимость. Введены новые категории льготников, а также расширен список объектов недвижимости, к которым применяются скидки.

Льготы, согласно новым критериям, будут полагазться лицам за землю, на которой строится новый многоквартирный жилой дом, новый офис или новое производственное здание; лицам за новый построенный жилой дом, который расценивается как здание с почти нулевым потреблением энергии; лицам за здания, которые построены в рамках таких проектов, которые Латвийское агентство инвестиций и развития признала приоритетными инвестиционными проектами; лицам, которые признаны пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС или же принимали участие в ликвидации последствий аварии; лицам за недвижимость, которую для оказания услуг использует организация, у которой заключен договор о сотрудничестве с самоуправлением для оказания таких услуг жителям Риги.

Новый порядок еще должен быть утвержден на заседании Рижской думы, а затем одобрен Министерством защиты окружающей среды и регионального развития. Отдельные нормы вступят в силу в 2023 году.

В результате ДТП под Огре погибли два человека. На десятом километре дороги Тинужи — Кокнесе произошла авария, в результате которой погибли два человека. По предварительным данным, микроавтобус Renault Master врезался в остановившийся на обочине грузовой автомобиль DAF с прицепом. Скорее всего, водитель микроавтобуса не заметил, что грузовик остановился.

В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир, которые в момент аварии находились в микроавтобусе. По делу начат уголовный процесс.

В Латвии собирают подписи за запрет на продажу алкоголя после 20 часов. На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет продажи алкоголя в магазинах после 20 часов. Автор инициативы Оскарс Яншевскис хочет уменьшить доступность алкоголя, чтобы сократить его "безответственное потребление".

Яншевскис считает, что с сокращением доступности алкоголя уменьшится и возможность приобрести спиртное уже в состоянии опьянения. В результате сократилось бы пьянство с негативными последствиями как для любителей спиртного, так и для окружающих.

Сейчас алкоголь можно купить до 22 часов.

В Латвии клинически подтвержден первый в этом сезоне случай гриппа. На неделе с 22 по 28 ноября в Риге в практике семейного врача подтвержден первый случай сезонного гриппа. При проведении мониторинга эпидемий гриппа в предыдущие сезоны Центр профилактики и контроля заболеваний пришел к выводу, что в Латвии больше половины госпитализированных пациентов с гриппом составляли дети в возрасте до 14 лет.

Эпедимиолог Уга Думпис подчеркнул, что самым эффективным способом снизить распространение гриппа и предотвратить его осложнения является вакцинация. Вакцинацию от гриппа можно проходить вместе с вакцинацией от Covid-19.

Работу в Латвии находит лишь каждый третий инвалид. Хотя количество работающих инвалидов в Латвии постепенно растет, только каждый третий инвалид пока может найти работу. За десять месяцев этого года работу нашли 3252 безработных с ограниченными возможностями, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости, или почти каждый третий. Для сравнения, за десять месяцев 2019 года работу нашли 3522 инвалида, а за десять месяцев 2020 года — 2669.

На начало ноября текущего года в Государственном агентстве занятости зарегистрировано 8 127 безработных с ограниченными возможностями, или 15% от общего числа зарегистрированных безработных. Более половины (67%) зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями — люди старше пятидесяти лет. 44,3% зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями имеют профессиональное образование, 26% — общее среднее образование, 16,7% — основное образование, 10,9% — высшее образование, 2% не завершили основное образование.

Выходные будут дождливыми. В выходные почти по всей территории Латвии пройдут дожди, местами дождь перейдет в мокрый снег, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу осадки ожидаются на всей территории Латвии, в основном дождь и ледяной дождь, а в Курземе — снег. Осадки и оттепель значительно ухудшат условия движения по дорогам, покрытым снегом и льдом. Также ожидается туман.

Температура воздуха в субботу составит от нуля до +5 градусов, в воскресенье станет немного холоднее. Местами в Курземе при ясном небе температура в ночь на воскресенье может опуститься до -5 градусов.