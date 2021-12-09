Слушай Delfi. В Латвию официально пришел "омикрон", столичная дума создаст предприятие-гигант

Новый штамм коронавируса "омикрон" дошел и до Латвии, а в США утвердили использование лекарства от Covid-19. Тем временем в Риге четыре крупных муниципальных предприятия планируется объединить в одну суперкомпанию, а на Центральном вокзале обнаружена еще одна потенциально опасная шахта. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 9 декабря.

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В Латвии официально подтверждены два случая заражения "омикроном". Глава Национальной референтной лаборатории Рижской Восточной больницы Сергей Никишин заявил, что сейчас ведется проверка еще трех образцов теста на Covid-19, еще один образец поступил в лабораторию. В целом была получена информация о пяти потенциальных зараженных новым штаммом коронавируса. Все заболевшие соблюдают домашний карантин, выявлены контактные лица. Зараженные вернулись из-за рубежа — два человека приехали из Швеции, еще двое прибыли из Норвегии, а один инфицированный прилетел из Великобритании. Все они старше 20 лет и полностью вакцинированы от Covid-19.

Выявлено 793 новых случая Covid-19, умерли 24 человека. 21 умерший не был привит или не завершил курс вакцинации, три человека были полностью вакцинированы. Все умершие были старше 60 лет. Доля положительных результатов тестов на Covid-19 составила 6,8%. С начала пандемии коронавирус в Латвии был подтвержден у 260 008 человек. Умерли 4349 человек с коронавирусом.

На этой неделе цены на электроэнергию бьют рекорды. В понедельник биржевая цена за один мегаватт-час составила 626 евро. Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш сравнил рост цен на электроэнергию со стоимостью барреля нефти — цена за мегаватт-час эквивалентна 1000 долларов за баррель. По словам экономиста, при такой цене дизельное топливо стоило бы больше семи евро за литр. Тем временем во вторник впервые в истории биржевая цена на электроэнергию превысила 1000 евро за мегаватт-час. Аболиньш заявил, что в росте цен виноваты разные факторы, в том числе и наступившая зима.

Рижская дума создаст предприятие-гигант, управляющее муниципальной недвижимостью. В него войдут четыре компании, которые принадлежат столичному самоуправлению — Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss. Слияние предприятий запланировано на следующий год. По словам исполнительного директора Риги Яниса Ланге, компании было решено объединить, поскольку они частично выполняют одни и те же функции. Все упомянутые предприятия управляют недвижимость, а слияние позволит сэкономить средства, выработать более гибкую стратегию и тактику развития и повысить качество услуг. Ланге указал, что процесс слияния планируется завершить в ноябре 2022 года. Это позволит в целом сэкономить более 700 тысяч евро.

На Рижском Центральном вокзале обнаружена еще одна потенциально опасная шахта. Строительные работы над шахтой пока приостановлены. Ранее в туннеле "B" обрушился потолок из-за того, что строительная техника наехала на шахту. Государственное бюро по надзору за строительством ждет разъяснений по этому вопросу. В ходе изучения старых чертежей вокзала также выяснилось, что есть еще одна багажная шахта. Правда, расположена она не в зоне, где сейчас ведутся работы, а в зоне, где работы запланированы после 2024 года. О наличии шахты проинформировано руководство Latvijas dzelzceļš. Однако представители фирмы Bererix, которая занимается строительством железнодорожного узла Rail Baltica, уверены, что туннели безопасны для пешеходов, поскольку шахты расположены над техническими помещениями.

Каждому прибывающему в Латвию из другой страны, вероятно, придется делать тест на Covid-19. Кабинет министров рассмотрит предложение о введении обязательных тестов на коронавирус для въезжающих в Латвию. Эта инициатива впервые была озвучена на заседании правительства неделей ранее. Тогда Министерство здравоохранения предложило обязать каждого путешественника делать лабораторный тест на коронавирус максимум за 72 часа до прибытия в Латвию. Ведомство аргументировало свое предложение риском распространения "омикрона". Предполагалось, что отрицательный результат теста путешественник должен будет предъявлять при посадке в транспортное средство, которое отправляется в Латвию. Большинство министров посчитали инициативу радикальной, поэтому путешественникам просто дали возможность сделать бесплатный тест в аэропорту Риги уже по прилету.

В Детской больнице переполнено приемное отделение. Родителей призывают обращаться в "Гайльэзерс". В Детской больнице напомнили, что в отделении "Гайльэзерса" на улице Юглас 2 работают педиатры. Отделение доступно с 8 до 22 часов. В Детской больнице указали, что сейчас медучреждение сталкивается с многими инфекционными заболеваниями, в том числе, с Covid-19. К тому же многих детей привозят с симптомами желудочно-кишечных инфекций.

В Зиепниеккалнсе открылся магазин Lidl. Новый магазин торговой сети открыл свои двери в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. Это уже 17-й магазин сети Lidl в Латвии. В 2022 году компания планирует открыть еще несколько магазинов в столице и других городах Латвии. Магазин будет работать ежедневно с 7 до 23 часов и будет доступен всем покупателям. Это первый в стране Lidl, который находится не в собственном построенном под магазин здании. Помещение магазина взято в аренду. Кроме того, в нем также предусмотрено отдельное помещение для тароматов.

В США выпущен медикамент с искусственными антителами коронавируса. Препарат разработан компанией AstraZeneca. Медикамент не является альтернативой для тех, кому рекомендована прививка от коронавируса — его советуют применять людям с ослабленным иммунитетам и тем, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам или из-за сильной аллергии. Лекарство можно давать пациентам в возрасте от 12 лет. Препарат содержит комбинацию из двух видов синтетических антител, которые вводятся путем двух инъекций друг за другом. Эти антитела помогают иммуннитету бороться с коронавирусом. Медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода. Его не могут использовать уже инфицированные пациенты.