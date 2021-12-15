Слушай Delfi. В Латвию вернутся морозы, а депутату Коссовичу предложили взятку в два миллиона

Синоптики пообещали сильный мороз. Бизнесмен хотел перенять дома у RNP и предложил взятку в два миллиона депутату Коссовичу. Полиция начала 61 процесс в связи с акциями Гобземса. 62 тысячи сотрудников без сертификатов рискуют потерять работу. Pfizer обещает, что таблетка от Covid-19 эффективна – а ученые пришли к выводу, что вакцина этой компании не защитит от “омикрона”. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 15 декабря.

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После оттепели Латвию ожидают пять недель мороза. Сейчас температура воздуха выше нормы, но после 20 декабря в Восточную Европу придут холода и мороз будет достигать -30 градусов. Это может привести к рекордному скачку цен на газ и электричество, напомнил метеоролог Янис Траллис. Существует риск, что при этом будет мало снега, хотя Global Forecast System обещает 30-сантиметровый снежный покров к концу года.

Вчера после падения на скользких тротуарах в больницы попали 65 человек. Преимущественно жители получили травмы головы и спины, а также переломы рук и ног. Высокий риск травм и падений сохранится также сегодня и завтра. Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле порекомендовала носить подходящую обувь и имитировать походку пингвина — наклониться немного вперед к центру тяжести, делать небольшие шаги и держать руки на небольшом расстоянии от тела.

В связи с акциями протеста Гобземса полиция начала 61 административный процесс. Нарушения связаны с ограничениями на сборы и с соблюдением эпидемиологических требований. Не исключено, что дел может стать больше, так как полиция продолжает изучать полученные материалы.

Вчера в Латвии подтверждено 886 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли 18 человек. 475 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 411 инфицированных были привиты. Все умершие — старше 40 лет, среди них пять человек завершили курс вакцинации, а 13 были не привиты. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 493,4. Также в стране зарегистрированы четыре случая гриппа.

Темп вакцинации на этой неделе остается прежним, но это происходит из-за процесса ревакцинации. За первые два рабочих дня прививки сделали в общей сложности около 18 600 человек, или около 9300 человек в день. Две трети прививок от Covid-19, сделанных на этой неделе — бустеры.

Ранее Минздрав предложил выдавать жителям 60 лет и старше подарочные карты в аптеки за получение бустерной дозы. Сегодня премьер Кариньш назвал идею странной, так как пока даже неизвестно, сколько вакцинированных пожилых людей откликнутся на призыв ввести бустерную дозу.

С этого дня работать очно могут только сотрудники с ковид-сертификатами, даже в частном секторе. Тем временем сертификат не получили около 62 000 человек, которые теперь могут остаться без работы. Отсутствие сертификата не может быть поводом претендовать на пособие безработного на полный срок или восемь месяцев, пояснили в Госагентстве занятости. В ситуации, когда человек дважды откажется от подходящего предложения о работе, государство может аннулировать поддержку.

В школах по-прежнему не хватает педагогов, но министр образования Анита Муйжниеце дала понять, что требования к наличию у педагогов сертификата Covid-19 снижены не будут. Министерство рассматривает различные краткосрочные решения, а Муйжниеце считает, что дефицит 600 педагогов в отрасли, где работают 27 000 учителей — не критичен.

Бизнесмен предложил взятку в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы Мартиньшу Коссовичсу ("За!/Прогрессивные"). Глава компании хотел, чтобы его предприятие выиграло в конкурсе и переняло часть домов у Rīgas Namu Pārvaldnieks. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало у прокуратуры выдвинуть обвинение. В KNAB также указали, что за последний месяц это уже второе успешно расследуемое уголовное дело, в котором фигурирует информация о попытках подкупа депутатов Рижской думы.

Pfizer заявила, что таблетка от Covid-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Медикамент Paxlovid должен быть эффективен и против мутаций, которые характерны для штамма "омикрон". При этом ученые выявили недостаточность защиты вакцин от Pfizer и Sinovac от "Омикрона" — эти вакцины не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса Covid-19 "Омикрон". Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

Суд ЕС обязал страны-участницы признавать семьями однополых родителей и их детей. Дело попало в суд после того, как власти Болгарии отказали в выдаче однополой паре свидетельства о рождении дочери — на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей. "Если одно государство будет признавать такое родство, то так должны поступать и другие, чтобы у ребенка было право на свободное передвижение", решил суд.

Россия действительно не предоставила ВОЗ всю информацию для сертификации "Спутник V". Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее российские чиновники и государственные СМИ заявляли, что в Европе и мире по искусственно затягивают с сертификацией вакцины "Спутник V" по политическим причинам.