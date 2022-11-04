Слушай Delfi. В Риге будет введена туристическая пошлина, МАГАТЭ не нашло "грязную" бомбу в Украине
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  • С будущего года в Риге будет введена туристическая пошлина;
  • "Новое Единство" может получить Министерство энергетики, "ОС" — Министерство регионального развития, НО — Минсообщения;
  • Политолог: "Новое Единство" заплатило высокую цену за Министерство климата и энергетики;
  • Норма о запрете заключенным участвовать в муниципальных выборах признана не соответствующей Сатверсме;
  • Неравнодушные жители сутки откапывали заблудившегося в барсучьей норе пинчера;
  • Инспекторы МАГАТЭ не нашли признаков работы над "грязной" бомбой в Украине;
  • Правда ли, что в США запатентовали дрон для распространения боевых комаров?

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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