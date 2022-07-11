Слушай Delfi. В Риге после ливня затопило перекрестки, в США многотысячный протест за право на аборт
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  • В Риге после ливня затопило перекрестки у Воздушного и Земитанского мостов;
  • Перекрыт вход в здание Origo: выявлена деформация потолка;
  • Рижан проинформируют, как снизить расходы на отопление в многоквартирных домах;
  • В море около Звейниекциемса и Вентспилса замечены смерчи;
  • У Белого дома прошла многотысячная акция за право на аборт;
  • На вечеринке с участием канцлера Германии женщинам подмешивали наркотики;
  • СМИ: Германия больше месяца блокирует помощь ЕС для Украины на 9 млрд евро.

Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 июля.

Эти новости озвучил робот.

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