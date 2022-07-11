Слушай Delfi. В Риге после ливня затопило перекрестки, в США многотысячный протест за право на аборт

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- В Риге после ливня затопило перекрестки у Воздушного и Земитанского мостов;
- Перекрыт вход в здание Origo: выявлена деформация потолка;
- Рижан проинформируют, как снизить расходы на отопление в многоквартирных домах;
- В море около Звейниекциемса и Вентспилса замечены смерчи;
- У Белого дома прошла многотысячная акция за право на аборт;
- На вечеринке с участием канцлера Германии женщинам подмешивали наркотики;
- СМИ: Германия больше месяца блокирует помощь ЕС для Украины на 9 млрд евро.
Об этих и других темах в утренних аудионовостях Delfi за 11 июля.
Эти новости озвучил робот.
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