Слушай Delfi. В Юрмале закроют две библиотеки и выбросят книги, "Газпром" останавливает турбины

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- В Юрмале закроют две библиотеки и выбросят до 17 000 книг: жители возмущены решением городской думы;
- В рейтинге партий по-прежнему лидирует "Новое Единство";
- Дело об убийстве Мартиньша Бункуса: суд оставил под стражей подозреваемых Ульмана и Бабенко;
- Скултский самолет ИЛ-28 перенесут: ожидаются изменения в движении автобусов;
- "Газпром" останавливает турбины, в Россию завозят все меньше клавиатур с русскими буквами. Главные экономические новости дня;
- Еврокомиссия одобрила вакцину от обезьяньей оспы для использования в ЕС.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 июля.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также