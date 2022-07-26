Слушай Delfi. В Юрмале закроют две библиотеки и выбросят книги, "Газпром" останавливает турбины
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  • В Юрмале закроют две библиотеки и выбросят до 17 000 книг: жители возмущены решением городской думы;
  • В рейтинге партий по-прежнему лидирует "Новое Единство";
  • Дело об убийстве Мартиньша Бункуса: суд оставил под стражей подозреваемых Ульмана и Бабенко;
  • Скултский самолет ИЛ-28 перенесут: ожидаются изменения в движении автобусов;
  • "Газпром" останавливает турбины, в Россию завозят все меньше клавиатур с русскими буквами. Главные экономические новости дня;
  • Еврокомиссия одобрила вакцину от обезьяньей оспы для использования в ЕС.


Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 26 июля.
Эти новости озвучил робот.

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