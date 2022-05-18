Слушай Delfi. Вакансии в правительстве и новые рейтинги партий
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  • Вакансии в правительстве: неофициально называются кандидаты на должности глав МВД и Минэкономики;
  • Новые рейтинги партий: топ возглавляет "Новое Единство", в Сейм могут пройти семь политических сил;
  • Многие из украинских беженцев могут остаться без жилья, если Кабмин не определится с объемом помощи;
  • Россия может в скором времени прервать поставки газа Финляндии;
  • Офис Тихановской обратился к жителям Латвии и Литвы: сейчас не время для развлекательно-туристических поездок в Беларусь;
  • "Организация погрязла в русофобии и лжи". Россия покидает Совет государств Балтийского моря.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 мая.

Эти новости озвучил робот.

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