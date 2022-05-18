Слушай Delfi. Вакансии в правительстве и новые рейтинги партий

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- Вакансии в правительстве: неофициально называются кандидаты на должности глав МВД и Минэкономики;
- Новые рейтинги партий: топ возглавляет "Новое Единство", в Сейм могут пройти семь политических сил;
- Многие из украинских беженцев могут остаться без жилья, если Кабмин не определится с объемом помощи;
- Россия может в скором времени прервать поставки газа Финляндии;
- Офис Тихановской обратился к жителям Латвии и Литвы: сейчас не время для развлекательно-туристических поездок в Беларусь;
- "Организация погрязла в русофобии и лжи". Россия покидает Совет государств Балтийского моря.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 18 мая.
Эти новости озвучил робот.
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