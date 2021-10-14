Слушай Delfi. Вечерние новости за 14 октября

Поддельные сертификаты, возобновление поддержки предпринимателей, пострадавших от эпидемиологических ограничений, протест против обязательной вакцинации в структурах МВД и положительный результат анализа на Covid-19 у президента — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 14 октября.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 2408 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Все скончавшиеся были старше 60 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 1928 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 480 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1056,8 случаев на 100 000 населения. Вчера в Латвии сделано 21 504 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 945 человек — в среду госпитализировано 144 пациента с коронавирусом. В настоящее время в больницах находятся 838 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 116 человек — тяжелое.

В связи с поддельными ковид-сертификатами полиция задержала еще четырех человек. В ходе оперативных действий сотрудники полиции установили медучреждение, в котором жители за плату могли получить поддельные сертификаты о вакцинации от Covid-19. На этой неделе были задержаны четверо подозреваемых: женщина 1962 года рождения, две женщины 1989 года рождения и мужчина 1969 года рождения.

Среди них медик, посредники и человек, получивший фиктивную вакцину. В ходе пяти обысков были изъяты 9000 долларов и более 6000 евро, которые, возможно, были получены преступным путем. Трое задержанных, в том числе медработница, находятся в изоляторе. В свою очередь, в отношении одного лица избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В условиях чрезвычайной ситуации конкретные предприятия, по которым ударили "ковидные" ограничения, смогут отложить уплату налогов. Государство окажет поддержку таким предприятиям в обеспечении субсидирования зарплат и оборотного капитала. Об этом сообщил министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

Планируется, что государство будет оплачивать больничные листы всем вакцинированным работникам, начиная с первого дня болезни. Это делается для того, чтобы, заболев Covid-19, работники могли остаться дома и сделать в случае необходимости тест.

В то же время рабочая группа получила сигналы от предпринимательских организаций, что в этот раз можно отказаться от пособий за простой.

Янис Витенбергс пояснил, что Министерство экономики представило рабочей группе анализ того, какие отрасли вообще не могут работать из-за ограничений, а какие — будут работать частично. По его словам, нынешние ограничения затрагивают более широкий круг компаний и отраслей, а не только на те, что закрыты. Поэтому ведомство предложило различные инструменты поддержки.

Витенбергс отметил, что дискуссии о том, какие отрасли следует поддержать оборотным капиталом, продолжатся. В рабочей группе состоялась дискуссия о том, нужна ли поддержка только закрытым отраслям или же и отраслям, которые ограничены частично. Министр напомнил и о том, что решение о поддержке в обеспечении оборотного капитала предприятий, должно быть согласовано с Европейской комиссией. А это означает, что оказание поддержки потребует больше времени.

Утром в четверг, 14 октября, у Сейма собрались несколько десятков пожарных и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против установленного порядка обязательной вакцинации от Covid-19.

У одной женщины в руках был плакат с надписью "Стоп вакцина!". На другом плакате был размещен следующий текст: ""Нет!" разделению людей на вакцинированных и людей без прав". Некоторые протестующие принесли с собой флаги Латвии, а один человек повесил себе на шею звонок. Собравшиеся выкрикивали требования о "свободе".

Присутствующие воспользовались случаем, чтобы обратиться к парламентариям, выражая недовольство к заходящим в Сейм коалиционным депутатам. Некоторые депутаты оппозиции останавливались, чтобы поговорить с протестующими. За происходящим у здания парламента наблюдали около 20 полицейских.

Сотрудники Государственной пожарноспасательной службы собрались у Сейма в четверг, чтобы передать спикеру парламента Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, предусматривающей увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября.

Как порталу Delfi ранее рассказали представители службы Андрис Целминьш и Эгил Ульянов, такое решение правительства и впоследствии решение Сейма создаст существенные риски безопасности. Уже сейчас в службе наблюдается острая нехватка работников и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания. Еще большая потеря работников уже будет реальной угрозой для выполнения основных функций государства. Кроме того, пожарные выступают против системы наказания коллег в виде "отстранения от выполнения обязанностей": то есть, сотрудники остаются без дохода и рискуют стать нищими с учетом низкой оплаты труда работающих в этих структурах.

Пожарные также направили коллективное письмо депутатам Сейма, надеясь на понимание серьезности ситуации и рисков, которые такое безответственное решение создаст для системы внутренних дел.

Как порталу Delfi ранее указала представитель Государственной пожарноспасательной службы Агрита Витола, сейчас пожарных не отстраняют, также не поступили и заявления об увольнении от сотрудников. На данный момент вакцинированы 68% сотрудников службы, а ковид-сертификаты имеют в сумме 73% сотрудников. Она отметила, что сейчас сотрудники службы могут выполнять свои обязанности до 15 ноября без ковид-сертификата - для работы годится и отрицательный результат теста на Covid-19.

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) рекомендует повторную вакцинацию тем, кто привился вакциной Johnson&Johnson. Эта вакцина обеспечивает более низкую защиту от дельта-штамма Covid-19, чем состоящие из двух доз вакцины.

Как сообщили в совете, бустерную вакцинацию рекомендуется проводить через 8-12 недель после получения первой дозы. В свою очередь, тем, кто перед или после вакцинации Johnson&Johnson болел Covid-19, прививаться повторно необязательно.

Руководитель совета Даце Завадска указала, что в настоящее время наблюдается спрос на вакцинацию от Covid-19 вакциной Johnson&Johnson, так как она состоит только из одной дозы. Поэтому совет обращает внимание людей на то, что вакцина Johnson&Johnson обеспечивает более низкую защиту от заражения дельта-штаммом коронавируса.

Президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат экспресс-теста на Covid-19 после поездки в Швецию, сообщает пресс-служба президента. Позже результат анализа был подтвержден ПЦР-тестом. В канцелярии президента указали, что у президента небольшие симптомы заболевания и в целом он чувствует себя хорошо.

Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту. Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Латвии следует беспокоиться о том, как при таких высоких ценах на газ сможет выжить экономика страны, заявил председатель правления компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3.

По его словам, что при самом мрачном сценарии роста цен на газ возникнет вопрос, смогут ли потребители оплатить счета, если газ подорожает до 100 евро за мегаватт-час. Калвитис предполагает, что при таких ценах экономика не сможет функционировать.

По мнению Калвитиса, сейчас не самое хорошее время, чтобы "замораживать" плату за газовые поставки, так как это будет малоэффективный шаг. Калвитис полагает, что европейским политикам и ведомствам следует действовать более ответственно и жестко, следует брать пример с США и приостановить газовый экспорт в Азию.

В следующем году в центре Риги может начаться строительство нового торгового комплекса. Уже к 2024 году девелопер VPH Latvia может превратить территорию бывшего молочного комбината на улице Валмиерас в современный торговый квартал для жизни, бизнеса и торговли. Впрочем, сам девелопер, а также владелец этой промышленной территории - Food Union Latvija - пока не дают подробных комментариев об этих планах.

Планируется, что торговый парк площадью почти 50 тысяч квадратных метров может включать в себя коммерческую зону с продуктовыми магазинами, фитнес-клубом, кафе и ресторанами, а также медицинскими учреждениями, офисами, бутиками и другими магазинами розничной торговли.

В центре могут быть обустроены пешеходные и зеленые зоны, парковка на 400 мест, также здесь может открыться небольшой рынок местных фермерских продуктов. Под аренду будут отведены помещения общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.

История застройки квартала, где расположится новый торговый парк, началась еще в 1864 году. Тогда на улице Валмиерас открылся первый завод железнодорожных вагонов. В 1927 году на территории завода была основана рижская молочная артель Rīgas Piensaimnieks. Территорию преобразовали в молочный комбинат, который в течение нескольких лет был единственным производителем мороженого в Латвии.

Некоторые из существующих на территории зданий являются частью архитектурного наследия Риги. Согласно планам девелопера, их сохранят, отреставрируют и адаптируют под нужды арендаторов. Дополнительно будет построен торговый парк с парковкой, тротуарами и зелеными зонами.

Строительство может начаться уже в конце 2022 года, а открытие торгового парка может состояться примерно в апреле-июне 2024 года. Страновой менеджер VPH Latvia Юрис Барканс сообщил порталу Delfi, что проект находится на самой начальной стадии и воздержался от дополнительных комментариев.

Эти новости озвучил робот.