Слушай Delfi. Вечерние новости за 15 октября

В рижских микрорайонах появятся автобусы вакцинации, латвийская молодежь мечтает уехать в США, Испанию или Германию, а на севере Европы дорожает бензин — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 15 октября.

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В четверг в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались двенадцать пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Все умершие были старше 50 лет. 1678 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 464 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделаны 20 050 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1110,4 случаев на 100 000 населения.

Литва, Латвия и Эстония вышли на первое место среди стран Европейского союза по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 000 жителей. Во всех трех странах кумулятивная заболеваемость превышает 850 случаев на 100 000 жителей.

В Литве показатель за неделю вырос на 176, в Латвии — на 283, а в Эстонии — на 200 случаев. Средний показатель по ЕС составляет 166 случаев — в пять раз меньше, чем в странах Балтии.

Сегодня запущен новый проект выездной вакцинации. Новые пункты вакцинации против Covid-19 будут открыты в целом ряде районов Риги, сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

Вакцинация будет организована в трех специально оборудованных автобусах. Они будут находиться в том или ином месте Риги от трех до четырех часов. Вакцинация в них будет проходить по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи.

По сообщению отдела, в этих пунктах будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson. Один мобильный пункт может сделать 100 прививок, что в общей сложности обеспечит 900 прививок в день.

Автобусы будут останавливаться максимально близко к жилым массивам, а также у магазинов или рынков.

Около четверти молодых людей хотят покинуть страну, заявил в интервью ReTV ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс, комментируя результаты нового исследования. Об этом пишет Lsm.lv.

США, Германия и Испания — три самых популярных страны, куда предпочли бы переехать молодые граждане Латвии, Литвы и Эстонии. Капранс отметил, что США в сознании молодежи — желанная страна благодаря своему великолепию, кино и поп-музыке. А привлекательность Германии связана с рынком труда.

Между тем латвийская молодежь чаще всего эмигрирует в Великобританию, Германию и Нидерланды. В опросе приняли участие 1200 молодых людей из Латвии.

По словам Капранса, 26% молодых латвийцев не хотели бы покидать страну ни при каких обстоятельствах, в то время как 24% респондентов очень сильно хотят переехать из Латвии.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), с 1990 по 2020 год общая миграционная кривая в Латвии отрицательная: из страны уезжает больше людей, чем возвращается. Чаще всего эмигрируют люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Как сообщила директор Департамента социальной статистики Байба Зукула, в 2020 году в Латвию на постоянное проживание приехали 8800 человек, но около 12 тысяч латвийцев эмигрировали из страны.

Тем временем, для Эстонии и Литвы результат миграции положительный: люди возвращаются чаще, чем уезжают.

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, его доставили в одно из медучреждений Калифорнии "в связи с инфекцией, не связанной с Covid-19", пишет портал РБК.

По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик "идет на поправку" и "находится в хорошем настроении".

Телеканал CNN уточняет, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. "Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", — говорится в сюжете.

В нескольких регионах Финляндии цены на 95-й бензин в четверг достигли 1,97 евро за литр. В Латвии бензин тоже дорожает: цена литра приближается к 1,50 евро.

В Финляндии рост цен на моторное топливо связывают с подорожанием нефти и недавним повышением акциза, пишет rus.err.ee. До 1,97 евро за литр бензин подорожал в нескольких населенных пунктах Северной Финляндии. Дизельное топливо в этом регионе также стоит дороже всего по стране.

В Оулу литр бензина стоил 1,88 евро. В регионе Хельсинки, где летом бензин продавался дешевле 1,60 евро за литр, цены выросли до 1,69 евро.

По данным информационного агентства LETA, на латвийских автозаправках бензин тоже дорожает: в пятницу литр 95-го бензина стоил до 1,47 евро. За неделю литр топлива подорожал примерно на 6-7 центов.

Эти новости озвучил робот.