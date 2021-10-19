Слушай Delfi. Вечерние новости за 19 октября

Первые подробности о грядущих эпидемиологических ограничениях в вечернем выпуске аудионовостей Delfi за 19 октября.

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Пока не известны точные условия, которые будут применяться к магазинам и поставщикам услуг во время локдауна, сообщили агентству LЕТА в Министерстве экономики.

Конкретные детали станут известны только после подготовки документов для рассмотрения Кабинетом министров. "Скорее всего, это будет завтра", — сказали в министерстве.

Как сообщалось, с четверга, 21 октября, на четыре недели до 15 ноября в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения. Как сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс после заседания совета по кризисному управлению в понедельник, в этот период все магазины, кроме товаров первой необходимости, не будут работать, и будут доступны только самые необходимые услуги.

Месяц "домоседства" может обойтись в 200 миллионов евро, заявил на заседании комиссии Сейма министр финансов Янис Рейрс. Он отметил, что переполненные больницы по подсчетам экспертов могут обойтись 250 миллионов евро, не говоря о человеческих жизнях и ограниченном доступе к услугам.

Очень важно, насколько удачным у предпринимателей было начало октября и какой будет вторая половина ноября. По словам министра, "домоседство" приходится как раз на две последние недели одного месяца и две первые — другого, так что ситуация может выровняться. Средства для выхода из кризиса здравоохранения уже включены в новый бюджет, добавил министр.

Требование для представителей отдельных профессий привиться от Covid-19 не нарушает права человека, поскольку такие меры преследуют легитимную цель. Однако связанные с этим судебные процессы определенно будут, заявил в эфире программы "ТЧК" омбудсмен Юрис Янсонс, пишет портал Rus.Lsm.lv.

Он подчеркнул: речь не идет об "обязательной" вакцинации. "Слово "обязательная" — не особенно правильное. Для общества это уже как смертный приговор. Но это не так. В принципе, от всего, что обязательно, можно отказаться. Если мы смотрим законодательную базу, нет права кого-то уволить, потому что он невакцинирован. Его можно на время отстранить," — объяснил омбудсмен.

Янсонс, однако, ожидает, что принятые меры — и действия отдельных работодателей — приведут к искам.

Во время локдауна самый большой упор будет сделан на вакцинацию жителей из группы риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Для этого будет сделано все возможное, рассказал в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении (LTV) министр здравоохранения Даниэлс Павлютс (AP).

Павлютс сообщил, что вакцинация будет организована на дому, а с доставкой вакцин помогут Национальные вооруженные силы.

Большая часть госпитализированных с Covid-19 — русскоязычные жители, и, по мнению медиков, до этой группы населения доходит меньше информации о вакцинации. Павлютс указал, что эта проблема решается — например, в русскоязычных медиа публикуются платные материалы.

Также Павлютс допустил возможность обратиться к оппозиционным партиям за помощью в коммуникации с русскоязычными — его коллеги в Сейме уже обсуждают такую возможность с "Согласием".

На данный момент никаких существенных ограничений на поездки не ожидается, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания совета по кризисному управлению.

Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, Кариньш сказал, что совет сегодня касался этого вопроса, однако никаких решений принято не было. Он также не ожидает, что такие предложения будут.

Кариньш напомнил, что в ближайшие четыре недели практически все услуги будут закрыты, и если в Латвию приедет иностранец, то у него практически не будет возможностей для развлечений.

Прокуратура передала в суд по экономическим делам материалы дела о крупнейшей в истории Латвии контрабанде наркотических веществ или так называемое "Кокнесское кокаиновое дело".

Согласно материалам дела, несколько лиц обвиняются в организованной контрабанде через границу Латвии 1758 кг кокаина в грузе бананов. Преступление было совершено в группе. Груз с кокаином был обнаружен в Кокнесском крае. В 42 ящиках было более двух тысяч брикетов наркотика. Были задержаны пять человек.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере. В сопроводительных документах было указано, что груз состоит из продуктов питания.

Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. Изъятый товар не предназначался для распространения на территории Латвии.

Зимой 2020 года Госполиция в условиях повышенной безопасности и при содействии антитеррористического отряда Omega провела операцию по уничтожению кокаина.

Эти новости озвучил робот.