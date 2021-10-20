Слушай Delfi. Вечерние новости за 20 октября

Непривитых могут заставить платить за лечение в больницах, имена полицейских на формах будут заменены идентификационными номерами из-за угроз со стороны агрессивных жителей, а в сфере информационных технологий близится пик нехватки рабочей силы — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 20 октября.

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В Латвии выявлено 2599 новых случаев Covid-19, скончались двадцать четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Один из умерших был в возрасте от 20 до 29 лет, остальные — старше 50.

Из всех выявленных за сутки случаев 1984 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 615 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1400,8 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 19 377 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,4%.

Сегодня проходит внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение об объявлении в Латвии локдауна с 21 октября по 15 ноября.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в это время будут закрыты почти все магазины, развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, а также школы.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все классы, кроме начальных, будут учиться удаленно. Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат о вакцинации.

Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости Covid-19.

Предприниматели получат от государства субсидии на зарплаты только тех работников, которые прошли или начали процесс вакцинации, следует из проекта решений, подготовленных к заседанию Кабинета министров.

Сумма, которая будет выделена на поддержку, составит 152 миллиона евро, сообщает LETA со ссылкой на Министерство экономики.

Из этой суммы на оборотные средства будет выделено 120 миллионов евро в месяц, на субсидирование зарплат — 32 миллиона евро в месяц. Такая поддержка будет оказываться с 1 октября по 31 ноября.

Работодатели могут компенсировать зарплаты работников, самозанятых лиц, включая микропредприятия и патентовладельцев.

Право на пособия получат только работники, самозанятые лица и плательщики патентов, которые хотя бы начали процесс вакцинации против Covid-19.

В то же время поддержка не будет предоставляться в следующих секторах: сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, производство, электроснабжение, газ, пар и кондиционирование воздуха, водоснабжение, удаление и санация отходов, строительство, издательское дело, телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинговая и сопутствующая деятельность, информационные услуги.

Не получат право на получение поддержки налогоплательщики, работающие в следующих секторах: финансовая и страховая деятельность, обеспечение рабочим персоналом, создание и поддержание ландшафтов, деятельность по комбинированному административному обслуживанию офиса, копирование, подготовка документов и другие вспомогательные услуги специализированного офиса, деятельность информационных центров обработки вызовов, государственное управление и оборона, азартные игры и ставки, а также деятельность общественных, политических и других организаций.

Получить поддержку сможет тот налогоплательщик, который сможет доказать: его доход от экономической деятельности в месячный период с июля по сентябрь 2021 года уменьшился не менее чем на 20% или на 30% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, и это уменьшение дохода связано с ограничениями хозяйственной деятельности.

Невакцинированные должны нести финансовую ответственность за то, что представляют опасность для других людей. Например, когда сами заболевают Covid-19 и хотят получить лечение, оплаченное государством - такое предположение во время телепередачи ReTV озвучил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Кариньш заявил, цитирую, «нам нужно спросить общество, как долго мы, как большинство, можем позволить себе оставаться в плену у меньшинства, и в какой момент нужно начать требовать от меньшинства большей ответственности. Думаю, этот момент назрел".

Премьер добавил, что пока что его предложение только на стадии начала дискуссии, которая может продлится. "Это еще один способ призвать к ответственности тех, кто во время пандемии не помогает защитить своих ближних", — добавил премьер.

Часть школьников вакцинируется ради общественной жизни, другим — не разрешают родители. Уровень вакцинации возрастной группе 16-17 лет — 42%, среди молодых людей 12–15 лет полностью вакцинированы 25% человек. Самая большая концентрация привитых молодых людей — в столице и ее окрестностях, меньше всего привитых подростков в Латгале, рассказала представительница проекта вакцинации Инга Васильева.

Самый высокий показатель вакцинации среди молодежи в Марупе - 73%. Директор Государственной гимназии Марупе Анджела Соколова признала, что чаще всего мотивация — нежелание выпадать из общественной жизни. Детям важно посещать занятия, многие спортсмены хотят ездить на соревнования за границу, большинство также предпочитает учиться в школе очно, рассказала Соколова.

Главная причина, по которой школьники не вакцинируются — настрой в семье. Ученики 12-14 лет не могут получить вакцину без разрешения родителей. Иногда школьники перенимают мнение родителей, иногда хотят привиться, но боятся или не могут сделать это без согласия, рассказала директор 2-й Кулдигской школы Гунтра Буивида.

Хорошая новость — часто именно подростки инициируют вакцинацию в семье. Об этом рассказала руководитель организации родителей Инга Акментиня-Смилдзиня. В случае разногласий можно устроить семейный совет, где каждый аргументировано расскажет о своем мнении, выслушает другую сторону.

Уже скоро родители детей младше 11 лет смогут подумать о вакцинации — Pfizer обратились в Европейское агентство лекарственных средств с запросом об использовании их вакцины от Covid-19 среди детей. Национальный совет по иммунизации рекомендует привить детей с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет или проблемы с сердцем.

Из-за многочисленных угроз фамилии на форме полицейских заменят на идентификационные номера. Это связано с угрозами со стороны жителей, недовольных введеными в старне ограничениями против распространения коронавируса. Об этому порталу Delfi сообщил представитель RPP Томс Садовскис.

По его словам, агрессивные жители снимают сотрудников полиции на видео, а потом отдельно взятые лица ищут полицейских в социальных сетях и угрожают им, оскорбляют. Угрозы поступали и членам семьи полицейских, сообщил Садовскис. Рижская полиция самоуправления как работодатель должна позаботиться о том, чтобы право на неприкосновенность частной жизни сотрудников было максимально защищено. В связи с этим было принято решение о присвоении каждому сотруднику полиции личного идентификационного номера, который будет нанесен на нашивку вместо фамилии.

Нашивки с идентификационными номерами вместо фамилий начали использоваться полицейскими в сентябре этого года.

Из-за дефицита рабочей силы в следующем году отрасль информационных технологий ждут гораздо более серьезные проблемы, чем отрасль строительства, заявила сегодня на заседании Бюджетно-финансовой комиссии Сейма генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе.

Глава службы указала, что все, связанное с закупками в сфере IT, свидетельствует о том, что у исполнителей не хватает мощностей, иногда самих исполнителей заказов. А потому наблюдается стремительный рост затрат из-за необходимости столь же стремительного повышения зарплат в отрасли.

Яунземе прогнозирует, что самые большие проблемы в IT-секторе ожидаются в 2022 году, когда следует ждать еще более явного скачка цен.

Гендиректор Службы госдоходов отметила, что ее ежедневная жизнь связана с IT, поскольку от этого зависит эффективность работы. По ее словам, наступило время, когда служба обращается к IT-разработчикам, а они заявляют, что у них нет команды, чтобы выполнить работу.

Эти новости озвучил робот.