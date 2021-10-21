Слушай Delfi. Вечерние новости за 21 октября

Сейм может ввести наказание в виде лишения свободы за подделку сертификата Covid-19, Rīgas Satiksme вводит новые билеты, а Рижское "Динамо" покинул тренер Сергей Зубов — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 21 октября.

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В среду в Латвии выявлено 2935 новых случаев Covid-19, скончались двадцать три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, остальные старше 50 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 2265 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 670 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1463,3 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 24 642 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,9%.

После локдауна жизнь непривитых станет еще труднее, прогнозирует премьер-министр Кришьянис Кариньш. Глава правительства признал, что локдаун введен с целью "уменьшить ужасную загруженность больниц", чтобы они могли продолжать оказывать медицинские услуги.

По словам Кариньша, предприятиям, пострадавшим от локдауна, будет оказана поддержка. Поддержку получат и работники, пострадавшие от локдауна — если они вакцинированы.

Кариньш также заявил, что после локдауна, а именно 15 ноября, жизнь вернется в эпидемиологически безопасный режим, когда услуги будут доступны лицам, имеющим сертификат Covid-19. А тем, кто не привился, легче не станет, отметил глава правительства.

Депутат Сейма Андрей Юдин разработал поправки к Уголовному закону Латвии, согласно которым будет предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и использование чужого ковид-сертификата. Наказание составит вплоть до одного лишения свободы.

От уголовной ответственности могут быть освобождены лица, добровольно сообщившие о факте фальшивого ковид-сертификата.

Законопроект призван ужесточить санкции, предусмотренные за

получение незаконной выгоды. Если до этого законом было предусмотрено наказание в виде принудительных работ, то в поправках за это оговаривается лишение свободы.

Полицейских без ковид-сертификатов начинают отправлять на простой. Об этом заявил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) шеф полиции Армандс Рукс.

Правда, он не смог назвать точное число таких сотрудников, лишь заметив, что их не слишком много.

По словам Рукса, отдельные сотрудники написали заявление об увольнении, поскольку не желают прививаться.

Полный курс вакцинации прошли 76% полицейских, еще 14% — начали этот процесс, другие — еще думают.

Госполиция и Национальная служба здравоохранения (НСЗ) призывают всех жителей, которые получили фальшивый ковид-сертификат о вакцинации, но затем решившие все-таки привиться от Covid-19, добровольно обратиться в полицию.

В свою очередь, в Госполиции отметили, что добровольное обращение в правоохранительные органы предоставляет возможность избежать уголовной ответственности. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Жители Вецмилгрависа рассказали, что встали в очередь на вакцинацию в специальном автобусе, но привиться не успели — вакцинобус уехал.

Жительница района Елена рассказала Delfi, что в Вецмилгрависе привиться от Covid-19 можно только в практиках семейных врачей, но там огромная очередь. Жители обрадовались прибытию вакцинобуса, однако он уехал до начала конца приема.

Представитель Бюро вакцинации Инга Васильева указала, что автобус работает по строгому графику. Шоферы приглашают без очереди привиться пожилых людей и следят за очередью, так как время каждой остановки ограничено. По ее словам, вакцинобус будет приезжать в один и тот же день недели в определенное время. А в местах, где прививки особенно востребованы, будут установлены специальные вакцинационные вагончики — подобные тем, что сейчас есть у некоторых торговых центров. Уже на этой неделе такие пункты появятся во многих рижских многоэтажных микрорайонах.

Предприятие Rīgas satiksme запустило новую услугу: теперь билет на одну поездку можно будет приобрести с помощью приложения Rīgas satiksme или сервиса Mobilly. Новая услуга доступна с сегодняшнего дня, приобрести такой разовый билет можно для поездки на всех маршрутах общественного транспорта.

До сих пор в случае, если человек хотел приобрести билет у водителя, ему приходилось платить 2 евро за проезд. Автоматы электронной продажи билетов сейчас доступны только в новых низкопольных трамваях. Купить э-талон можно только в конкретных торговых местах. Нередко это все создавало сложности для пассажиров, которые не планировали поездку и не столь часто пользуются общественным транспортом, чтобы покупать заранее э-талон на несколько поездок.

Напомним, что предприятие Rīgas satiksme уже анонсировало отказ в перспективе от нынешней системы э-талона. На смену должна прийти более современная система оплаты поездок, предусматривающая возможность использования QR-кодов, оплаты банковской картой, приобретением поездок в мобильных приложениях. Rīgas satiksme обещает, что переход к новой системе будет плавным, какое-то время параллельно будет действовать и старая система э-талонов.

Рижское "Динамо" объявило об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист решил покинуть команду по семейным обстоятельствам.

В ближайшем матче против "Северстали", который пройдет 22 октября в Череповце, руководить командой будет исполняющий обязанности главного тренера Валерий Кулибаба.

После неудачного прошлого сезона руководство рижского "Динамо" решило не продолжать сотрудничество с главным тренером Петерисом Скудрой и 12 апреля объявило о назначении Зубова.

Эти новости озвучил робот.