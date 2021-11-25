Слушай Delfi. Владельцы квартир смогут выкупить землю под домом, а дети привиться от Covid-19

Впредь "заложники земельных баронов" смогут выкупить землю под своими домами — возможность, которой у жильцов не было с момента денационализации 30 лет назад. Согласно новому закону, именно владельцы квартир смогут выкупить землю и на это не требуется согласие хозяина участка. Европейское агентство лекарств одобрило использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, ранее она использовалась для вакцинации людей от 12 лет. Тем временем в Латвию из Литвы незаконно попали 4200 тонн отходов с мебельного производства. Эти и другие темы в вечерних аудионовостях Delfi за 25 ноября.

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В среду в Латвии выявлено 1095 новых случаев Covid-19, скончались двадцать человек. В целом вчера было сделано 12 530 тестов, доля позитивных результатов — 8,7%. Из выявленных в среду новых случаев коронавируса 609 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. 486 инфицированных прошли вакцинацию. Все скончавшиеся были в возрасте старше 50 лет, привиты были лишь двое из них.

Сейм утвердил закон, который позволит владельцам квартир выкупить землю под домом. Согласно новому закону, каждый хозяин квартиры сможет заплатить выкуп за долю, которая соответствует размеру идеальных частей общей собственности.

После денационализации собственники квартир на "чужой земле" вот уже 30 лет вынуждены платить аренду так называемым земельным баронам. Проблема принудительной аренды — массовая: более 110 тысяч владельцев квартир вынуждены платить принудительную аренду. Если в квартире в среднем проживают два или три человека, проблема может затрагивать интересы более 200 тысяч латвийцев.

Благодаря новому закону владельцы квартир смогут выкупить землю. Согласно новому регулированию, именно владельцы квартир имеют право получить землю в собственность. Чтобы владельцу квартиры использовать право отчуждения не требуется согласие со стороны хозяина земельного участка.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице создана спецгруппа для изучения высоких показателей смертности от Covid-19. Группа приступила к работе уже на этой неделе, в ее задачи входит углубленное изучение случаев смерти пациентов от коронавируса.

Глава правления больницы Имантс Паэглитис сообщил, что группа была создана, поскольку есть "разные суждения" об отличиях по показателям смертности от Covid-19 в Латвии и других странах. По предварительным данным, показатели смертности среди пациентов с Covid-19 в Латвии особо не отличаются от других стран — 15%. В отделении интенсивной терапии — до 50%.

В целом, ситуация в Рижской Восточной клинической университетской больнице немного улучшилась, а количество пациентов постепенно снижается.

В Латвию незаконно ввезены 4200 тонн отходов мебельного производства из Литвы. Латвия попросила Литву вывезти их назад в страну происхождения.

Незаконные отходы мебельного производства были обнаружены в Латгале. Среди ввезенных отходов числятся остатки древесно-стружечных плит, остатки фанеры и другие древесные отходы. Государственная служба охраны окружающей среды заявила, что отходы были ввезены с нарушением международных процедур. Кроме того, места, где были обнаружены эти отходы, не предназначены для их хранения.

Возбуждено семь административных дел о нарушении правил обращения с отходами и требований к их трансграничным перевозкам, а также за хранение отходов без разрешения.

Европейское агентство лекарств одобрило вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение еще предстоит подтвердить Еврокомиссии. Это значит регистрацию первой вакцины для детей младше 11 лет в странах Евросоюза.

Ранее эта вакцина была одобрена для подростков старше 12 лет и взрослых. Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет начнется в Латвии после получения рекомендации Государственного центра иммунизации и передачи информации лечебным учреждениям и семейным врачам. Доза вакцины для детей этой возрастной группы будет меньше, чем доза для людей в возрасте от 12 лет. В исследовании эффективности вакцины участвовали 2000 детей. Ее эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет составляет более 90%. У детей этой возрастной группы также встречаются побочные эффекты, но они обычно легкие и проходят за несколько дней.

Десятки мигрантов найдены мертвыми в водах Ла-Манша. Надувная лодка, которая перевозила мигрантов, опрокинулась. Ее нашли местные рыбаки. Предположительно в лодке находились 34 человека, из воды уже извлечено 27 тел, найдены двое выживших.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал это происшествие самым страшным инцидентом в Ла-Манше с участием мигрантов. Задержаны четверо подозреваемых по этому делу. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились активнее предотвращать опасные для жизни переправы через канал.