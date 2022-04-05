Слушай Delfi. Власти обсуждают лишение гражданства за поддержку военных преступлений и введение национальных санкций
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  • Фоторадары будут контролировать срок годности ОСТА и ТО у всех авто;
  • Комиссия Сейма концептуально одобрила идею отнимать гражданство Латвии у тех, кто поддерживает военные преступления;
  • Латвия могла бы ввести свои национальные санкции против тех, кто поддерживает агрессию России;
  • Голубева: у правоохранителей есть план, как 9 мая не допустить помпезных торжеств;
  • "Памятник знаменует собой агрессора". Судья ЕС о том, что следует делать с монументом в парке Победы;
  • NYT: Тела на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ;
  • Франция, Италия и Дания высылают российских дипломатов;
  • Таможня Финляндии задержала три фургона с картинами из Эрмитажа и Третьяковской галереи из-за санкций ЕС;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 5 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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