Слушай Delfi. Водоем на месте памятника в Пардаугаве и резкий рост тарифов на отопление в Видземе
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • На месте снесенного памятника в Пардаугаве может появиться глубокий водоем, в парке — огороды;
  • Уроженка Латвии 30 лет прожила в Афганистане. Ей наконец удалось вернуться домой;
  • Резко возрастут тарифы на отопление в Видземе; в Даугавпилсе - небольшое снижение;
  • Итог выборов в парламент Франции — катастрофа для президента Макрона;
  • Дежурное звено истребителей Чехии перехватило цели над Балтикой;
  • "Попытка блокады": Россия обвиняет Литву в "экономическом удушении" Калининградской области.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 июня.

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium