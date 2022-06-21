Слушай Delfi. Водоем на месте памятника в Пардаугаве и резкий рост тарифов на отопление в Видземе

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- На месте снесенного памятника в Пардаугаве может появиться глубокий водоем, в парке — огороды;
- Уроженка Латвии 30 лет прожила в Афганистане. Ей наконец удалось вернуться домой;
- Резко возрастут тарифы на отопление в Видземе; в Даугавпилсе - небольшое снижение;
- Итог выборов в парламент Франции — катастрофа для президента Макрона;
- Дежурное звено истребителей Чехии перехватило цели над Балтикой;
- "Попытка блокады": Россия обвиняет Литву в "экономическом удушении" Калининградской области.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 21 июня.
Эти новости озвучил робот.
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