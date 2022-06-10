Слушай Delfi. Возможная конфискация Дома Москвы и задержание в Вентспилсском самоуправлении
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  • Латвия может конфисковать у России и Беларуси санатории "Янтарный Берег" и "Белоруссия", а также Дом Москвы;
  • Директор Классической гимназии: некоторые воспитанники покинули школу из-за перехода на госязык;
  • Несколько неграждан пожаловались в ЕСПЧ на Латвию. Суд жалобу отклонил;
  • KNAB провел задержание в Вентспилсском самоуправлении;
  • Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий;
  • Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранных "наемников" к смертной казни;
  • Meduza: Оккупированные территории Украины планируют сделать новым федеральным округом в составе РФ;
  • "Яндекс" перестанет показывать границы государств на своих картах.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 июня.

Эти новости озвучил робот.

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