Слушай Delfi. Возможная конфискация Дома Москвы и задержание в Вентспилсском самоуправлении

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- Латвия может конфисковать у России и Беларуси санатории "Янтарный Берег" и "Белоруссия", а также Дом Москвы;
- Директор Классической гимназии: некоторые воспитанники покинули школу из-за перехода на госязык;
- Несколько неграждан пожаловались в ЕСПЧ на Латвию. Суд жалобу отклонил;
- KNAB провел задержание в Вентспилсском самоуправлении;
- Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий;
- Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранных "наемников" к смертной казни;
- Meduza: Оккупированные территории Украины планируют сделать новым федеральным округом в составе РФ;
- "Яндекс" перестанет показывать границы государств на своих картах.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 июня.
Эти новости озвучил робот.
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