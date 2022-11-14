Слушай Delfi. Возможность появления нового штамма Covid-19 и взрыв в центре Стамбула

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- Минздрав не исключает появление нового штамма Covid-19 с угрозой здоровью;
- Левитс призвал создать специальный трибунал для России;
- de facto: в центре Риги строят гостиницу для сохранения игорного зала;
- Латвия продолжит принимать украинцев в реабилитационном центре "Вайвари";
- Смертница устроила взрыв в центре Стамбула: шесть погибших, более 80 пострадавших;
- ISW: Путина все больше критикуют за сдачу Херсона;
- В аэропорту Парижа умер иранец, проживший там 18 лет. По его истории снят фильм "Терминал".
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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