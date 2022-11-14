Слушай Delfi. Возможность появления нового штамма Covid-19 и взрыв в центре Стамбула
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  • Минздрав не исключает появление нового штамма Covid-19 с угрозой здоровью;
  • Левитс призвал создать специальный трибунал для России;
  • de facto: в центре Риги строят гостиницу для сохранения игорного зала;
  • Латвия продолжит принимать украинцев в реабилитационном центре "Вайвари";
  • Смертница устроила взрыв в центре Стамбула: шесть погибших, более 80 пострадавших;
  • ISW: Путина все больше критикуют за сдачу Херсона;
  • В аэропорту Парижа умер иранец, проживший там 18 лет. По его истории снят фильм "Терминал".

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 14 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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