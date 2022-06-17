Слушай Delfi. Возвращение российских телеканалов и план Минблага по поддержке населения

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- В Латвию вернутся пять российских телеканалов;
- Минблаг предлагает повысить социальные пособия, "пороги бедности", а также доплачивать пенсионерам;
- Президент призвал Сейм внести поправки в закон о труде для борьбы с дискриминацией латышей;
- Сейм концептуально поддержал полный перевод школ на госязык к 2025 году;
- Сейм оценит призыв "закрыть" РСЛ; в закон внесены поправки, расширяющие возможности прекратить деятельность партий;
- Над Рижским замком пролетели американские истребители и воздушный заправщик;
- Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия;
- The Guardian: после приезда в Англию сотни украинских беженцев стали бездомными.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 июня.
Эти новости озвучил робот.
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