Слушай Delfi. Возвращение российских телеканалов и план Минблага по поддержке населения
Foto: DELFI
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  • В Латвию вернутся пять российских телеканалов;
  • Минблаг предлагает повысить социальные пособия, "пороги бедности", а также доплачивать пенсионерам;
  • Президент призвал Сейм внести поправки в закон о труде для борьбы с дискриминацией латышей;
  • Сейм концептуально поддержал полный перевод школ на госязык к 2025 году;
  • Сейм оценит призыв "закрыть" РСЛ; в закон внесены поправки, расширяющие возможности прекратить деятельность партий;
  • Над Рижским замком пролетели американские истребители и воздушный заправщик;
  • Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия;
  • The Guardian: после приезда в Англию сотни украинских беженцев стали бездомными.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 июня.

Эти новости озвучил робот.

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