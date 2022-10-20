Слушай Delfi. Временно закроется часть пожарных постов, Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны

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- Некому работать: часть пожарных постов временно закроется;
- Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны из-за подозрений в хищении 1,8 миллиона евро;
- В 2023 году минимальная зарплата в Латвии составит 620 евро;
- США: Граждане Латвии и Украины обвинены в экспорте технологий двойного назначения в РФ;
- Ящик водки от Путина и душевное письмо Берлускони. В Италии разгорелся скандал из-за России и Украины;
- После убийства 12-летней девочки во Франции вновь спорят о миграции и мигрантах;
- Из правительства Британии уволилась министр внутренних дел. На прощание она намекнула, что Трасс тоже лучше уйти.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 20 октября.
Эти новости озвучил робот.
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