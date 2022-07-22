Слушай Delfi. Вырастет цена фиксированного тарифа Latvenergo, школы отказываются от бесплатных обедов
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  • Latvenergo: около 400 000 клиентов с фиксированным тарифом будут платить за электричество больше;
  • Вслед за Ригой. Бесплатные обеды для всех школьников могут сохраниться только в 7-8 самоуправлениях;
  • Несколько частных школ будут финансировать самоуправления; министра подозревают в лоббировании своих интересов;
  • Экс-совладелец ABLV Bank: дело весьма непонятное и неясное;
  • В Эстонии троих мужчин приговорили к тюрьме за попытку передать дроны российской армии;
  • Вслед за отставкой премьера президент Италии распустил парламент страны;
  • Президент США Джо Байден заболел коронавирусом.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 июля.
Эти новости озвучил робот.

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