Слушай Delfi. Выявлены учителя с недостаточным знанием латышского, ЕС утвердил единый стандарт зарядного устройства

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- Опрос: в мае больше всего граждан проголосовали бы за "Новое единство" и Нацблок;
- В Латвии выявлено 235 учителей с недостаточным знанием госязыка;
- Латвия готовится к трем возможным сценариям распространения Covid-19 осенью;
- Евросоюз утвердил единый стандарт зарядного устройства;
- "Россия здесь навсегда. Начинаем готовиться к референдуму“. Представитель РФ посетил оккупированные Херсон и Мелитополь;
- В Украине начнет работать совет по "дерусификации, декоммунизации и деколонизации";
- Митрополита Илариона отстранили от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ.
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 8 июня.
Эти новости озвучил робот.
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