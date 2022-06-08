Слушай Delfi. Выявлены учителя с недостаточным знанием латышского, ЕС утвердил единый стандарт зарядного устройства
Foto: DELFI
close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
  • Опрос: в мае больше всего граждан проголосовали бы за "Новое единство" и Нацблок;
  • В Латвии выявлено 235 учителей с недостаточным знанием госязыка;
  • Латвия готовится к трем возможным сценариям распространения Covid-19 осенью;
  • Евросоюз утвердил единый стандарт зарядного устройства;
  • "Россия здесь навсегда. Начинаем готовиться к референдуму“. Представитель РФ посетил оккупированные Херсон и Мелитополь;
  • В Украине начнет работать совет по "дерусификации, декоммунизации и деколонизации";
  • Митрополита Илариона отстранили от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 8 июня.

Эти новости озвучил робот.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата