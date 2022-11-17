Слушай Delfi. Яунземе займет должность в Министерстве финансов, Зеленский прокомментировал упавшую в Польше ракету
Foto: DELFI
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  • Отстраненная глава VID Яунземе займет новую должность в Министерстве финансов;
  • В этом году в военном параде 18 ноября примут участие и украинские военные;
  • Очередная трагедия на "черном перекрестке": в столкновении с лесовозом погиб велосипедист;
  • Одобрены вакцины от Covid-19 Pfizer и Moderna для детей от шести месяцев;
  • CNN: Украина сообщила США, что в момент удара по Польше пыталась перехватить ракету недалеко от места происшествия;
  • "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета". Зеленский — о взрыве в Польше, при котором погибли два человека;
  • Глава британской контрразведки: война в Украине – сильнейший удар по разведке России.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 17 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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