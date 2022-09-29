Слушай Delfi. Юридическое бюро Сейма критикует правительство, "Северный поток", возможно, уничтожен навсегда

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- "Если у Сейма нет самоуважения". Глава Юридического бюро Сейма остро критикует законопроект об обязательной воинской службе;
- Минэкономики: Латвии зимой хватит газа, даже если произойдет десинхронизация с российской электроэнергетической системой;
- Минимальная зарплата 620 евро: комиссия Сейма концептуально поддержала решение;
- Коалиция Рижской думы намерена изменить название трех улиц;
- Обстановка накаляется. МИД еще раз призывает латвийцев не посещать или покинуть Россию;
- Der Tagesspiegel: газопроводы "Северного потока" уничтожены навсегда;
- РФ созывает Совбез ООН из-за взрывов на трубопроводах "Северного потока";
- ЕС предложил восьмой пакет санкций против РФ, США также готовят новые санкции.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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