Слушай Delfi. Юридическое бюро Сейма критикует правительство, "Северный поток", возможно, уничтожен навсегда
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  • "Если у Сейма нет самоуважения". Глава Юридического бюро Сейма остро критикует законопроект об обязательной воинской службе;
  • Минэкономики: Латвии зимой хватит газа, даже если произойдет десинхронизация с российской электроэнергетической системой;
  • Минимальная зарплата 620 евро: комиссия Сейма концептуально поддержала решение;
  • Коалиция Рижской думы намерена изменить название трех улиц;
  • Обстановка накаляется. МИД еще раз призывает латвийцев не посещать или покинуть Россию;
  • Der Tagesspiegel: газопроводы "Северного потока" уничтожены навсегда;
  • РФ созывает Совбез ООН из-за взрывов на трубопроводах "Северного потока";
  • ЕС предложил восьмой пакет санкций против РФ, США также готовят новые санкции.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 29 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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