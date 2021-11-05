Слушай Delfi: за больными Covid-19 будут ухаживать волонтеры, елгавчане спорят о крематории

Министр образования заболела Covid-19, в больницах начнут работать добровольцы, а в Елгаве возникли споры из-за строительства нового крематория — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 5 ноября.

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В четверг в Латвии выявлен 1821 новый случай Covid-19, умерли сорок три заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Все скончавшиеся были старше 40 лет.

Среди умерших не были привиты или не завершили курс вакцинации 39 человек, а четверо были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1272 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 549 были вакцинированы.

В четверг в Латвии проведено 25 814 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1554 до 1539, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Состояние 246 человек тяжелое. За минувшие сутки госпитализированы 185 пациентов с Covid-19, выписаны 166.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заболела Covid-19, подтвердила сама политик порталу Delfi.

Муйжниеце не прекратила работу, она продолжает выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Министр также подтвердила, что она вакцинирована от коронавируса. По словам Муйжниеце, сегодня, 5 ноября, ее состояние здоровья уже улучшилось.

Представители местных властей Латгале допустили ошибку, призвав жителей подождать с вакцинацией от Covid-19, и, пообещав российскую вакцину. Такое мнение выразил нарколог, оппозиционер Резекненской думы Язеп Корсакс.

Корсакс во время дискуссии о выходе из локдауна указал, что местные политики призывали жителей подождать и обещали предоставить российскую вакцину. По его словам, некоторые чиновники наращивают политический капитал, призывая жителей не прививаться от болезни, хотя сами они уже вакцину получили.

Корсакс считает, что людей можно уговорить на вакцинацию, общаясь с ними в индивидуальном порядке. У него есть опыт с большими трудовыми коллективами, которых врачи побудили сделать прививку. Нарколог также рассказал, что, например, на Резекненском мясном комбинате сначала на вакцинацию согласились около 30 человек из 300 сотрудников. На второй раз сделать прививку уже были готовы более 130 человек, поскольку они видели своих вакцинированных коллег и говорили с ними.

Между тем проректор Даугавпилсского университета по науке Арвидс Баршевский подчеркнул, что низкий охват вакцинацией — это в некоторой степени недоверие к политикам. Он также считает, что с жителями стоит говорить на их родном языке.

В свою очередь, пульмонолог Резекненской больницы Константин Щербаков во время дискуссии заявил, что Латвия не может выйти из локдауна после 15 ноября. Это связано с тем, что люди продолжают собираться, а охват вакцинацией по-прежнему низкий, особенно в Латгале.

Он добавил, аргументы про непроверенную вакцину не выдерживают критики, так как ее уже получили многие жители по всему миру — это можно считать самым большим исследованием медицинского препарата, когда либо проведенным, говорит Щербаков.

В больнице им. Страдиня начнут работу волонтеры. Они помогут в уходе за пациентами с Covid-19. Это будут 30 представителей Латвийского объединения самаритян.

Представитель объединения Зане Аперане сообщила, что сейчас объединение обучает работников по вопросам вакцинации, в том числе наиболее распространенным мифам, чтобы с полученными знаниями волонтеры шли к пожилым людям, побуждая их сделать прививку от Covid-19.

Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь пациентам с Covid-19, находящимся на стационарном лечении, а также выполнять вспомогательную работу - поворачивать пациентов, кормить их, перестилать кровати, помогать в передвижении.

На выходных в Латвии ожидаются осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

В первую субботу ноября иногда будет идти дождь, местами ожидаются грозы и град. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце, скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 17-22 метров в секунду. Температура воздуха составит от +4 до +10 градусов.

В ночь на воскресенье местами может образоваться обледенение на дорогах — главным образом в Видземе. В воскресенье, 7 ноября, ожидаются пасмурная погода и продолжительные дожди, будет дуть умеренно сильный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +6..+10 градусов.

Также в начале следующей недели местами может пройти снег, погода станет прохладнее и суше, температура воздуха местами упадет ниже нуля. В середине недели, возможно, в Латвию вернутся теплый воздух и дожди.

В Елгаве негде хоронить людей. Местная дума хочет построить крематорий, но жители против такой идеи.

В Елгаве расположено девять кладбищ, из которых открыто только одно — остальные закрыты частично или полностью. В планах развития города предусмотрено место для еще одного кладбища, которое позволило бы в течение следующих десяти лет хоронить покойных привычным способом.

Заместитель председателя Елгавской думы Юрийс Стродс заявил, что поскольку город находится ниже остальных больших городов над уровнем моря, в нем не так много потенциальных мест для кладбища.

Решение проблемы местные депутаты видят в строительстве крематория. На окраине Елгавы находится участок земли площадью в 15 000 квадратных метров, который в результате аукциона был передан в распоряжение предприятия Krematoriju apvienība.

Один из местных жителей Индулис Багатайс обеспокоен таким будущем, поскольку от возможного крематория его участок отделяет лишь узкая улочка. По его словам, жителям изо дня в день придется смотреть на транспортировку трупов. Багатайс отметил, что предусмотрено от 5 до 12 кремаций в день. То есть, ежедневно мимо участка мужчины будут проезжать 20-30 машин в день и ходить люди. Багатайс также купил близлежащий участок для своих родителей, где он строит им дом, окна которого, вероятно, будут направлены прямо на будущий крематорий.

Еще один житель окрестностей потенциального крематория Иварс Новикс подчеркнул, что из-за такого соседства могут возникнуть проблемы с рынком недвижимости, ведь не все захотят жить рядом с таким местом. Многие елгавчане не понимают, почему не было общественного обсуждения о строительстве крематория.

Как пояснили в Государственной службе охраны среды (VDD), крематорию необходимо разрешение категории B (загрязняющая деятельность), а закон предусматривает общественное обсуждение только для получения разрешения категории A. Однако это не лишает самоуправление возможности организовать обсуждение с жителями.

На данный момент строительство крематория отложено, поскольку было получено два коллективных заявления от жителей, в которых оспаривается уже утвержденный план строительства.

Стройуправа начала рассмотрение спорного плана строительства крематория, но неизвестно, сколько времени это займет. На данный момент в Латвии работают два крематория — в Риге и в Валмиере, на их работу жители окрестностей не жалуются.

Эти новости озвучил робот.