Слушай Delfi. За кого голосовали русскоязычные и прокуратура просит судить оправданных по Золитудскому делу
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  • Кактиньш: русскоязычных Латвии уже невозможно удерживать в рамках одной идеологии;
  • Левитс поручил Кариньшу начать переговоры о создании новой коалиции;
  • Шлесерс пригрозил "народными протестами" в связи с ростом цен на энергоресурсы;
  • Трагедия в Золитуде: прокуратура просит судить всех ранее оправданных фигурантов уголовного дела;
  • Последствия сильного ветра: в VUGD поступило уже более 30 вызовов;
  • Участок утечки газа из "Северного потока" заблокируют: заход и швартовка судов в этом месте будут запрещены;
  • Экс-редактор "Первого канала" Овсянникова объявлена в федеральный розыск.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 октября.
Эти новости озвучил робот.

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