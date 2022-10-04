Слушай Delfi. За кого голосовали русскоязычные и прокуратура просит судить оправданных по Золитудскому делу

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- Кактиньш: русскоязычных Латвии уже невозможно удерживать в рамках одной идеологии;
- Левитс поручил Кариньшу начать переговоры о создании новой коалиции;
- Шлесерс пригрозил "народными протестами" в связи с ростом цен на энергоресурсы;
- Трагедия в Золитуде: прокуратура просит судить всех ранее оправданных фигурантов уголовного дела;
- Последствия сильного ветра: в VUGD поступило уже более 30 вызовов;
- Участок утечки газа из "Северного потока" заблокируют: заход и швартовка судов в этом месте будут запрещены;
- Экс-редактор "Первого канала" Овсянникова объявлена в федеральный розыск.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 4 октября.
Эти новости озвучил робот.
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