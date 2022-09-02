Слушай Delfi. Задержание по делу об убийстве в Плявниеках и регистрация измененных вакцин от Covid-19 в ЕС

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Задержан член преступной группировки: его подозревают в убийстве соратника криминального авторитета 90-х;
- Прогнозируется, что тариф на теплоснабжение в Риге повысится на 30%;
- В Плявниеках на месте "Призмы" откроется новый торговый центр;
- ЦИК вычеркнула из списков еще двоих кандидатов в депутаты 14-го Сейма;
- Первые измененные вакцины от Covid-19 рекомендованы для регистрации в ЕС. Когда они появятся в Латвии;
- Польша хочет получить от Германии более одного триллиона евро за потери во Второй мировой войне;
- Инспекторы МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС;
- Страны Балтии и Польша рассмотрят введение ограничений на въезд граждан России.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 2 сентября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.