Слушай Delfi. Задержание пророссийского политика Панкратова и новая Морская доктрина России
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  • Решение о поддержке жителей в отопительном сезоне Кабмин примет 9 августа;
  • В Риге арестован пророссийский политик Панкратов;
  • Эксперты обеспокоены судьбой Покайнcкого леса из-за вырубки;
  • СМИ: На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения;
  • Покинувший Россию Чубайс госпитализирован с синдромом Гийена-Барре;
  • Путин утвердил новую Морскую доктрину России: в ней указано и Балтийское море;
  • Наследовали от родственника ипотечный кредит: что делать?

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 августа.
Эти новости озвучил робот.

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