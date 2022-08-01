Слушай Delfi. Задержание пророссийского политика Панкратова и новая Морская доктрина России

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- Решение о поддержке жителей в отопительном сезоне Кабмин примет 9 августа;
- В Риге арестован пророссийский политик Панкратов;
- Эксперты обеспокоены судьбой Покайнcкого леса из-за вырубки;
- СМИ: На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения;
- Покинувший Россию Чубайс госпитализирован с синдромом Гийена-Барре;
- Путин утвердил новую Морскую доктрину России: в ней указано и Балтийское море;
- Наследовали от родственника ипотечный кредит: что делать?
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 1 августа.
Эти новости озвучил робот.
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