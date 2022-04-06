Слушай Delfi. Закрытие консульств РФ в Даугавпилсе и Лиепае и расстрел литовского режиссёра в Украине
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  • Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае;
  • Европа выслала более 200 российских дипломатов за 48 часов;
  • Витенбергс: Латвия готова отказаться от импорта российского газа;
  • В Риге повилась надпись, разжигающая ненависть; полиция начала проверку;
  • Названа настоящая причина смерти режиссера Мантаса Кведаравичюса;
  • Государство может взять под свой контроль компании, принадлежащие подсанкционным россиянам;

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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