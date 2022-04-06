Слушай Delfi. Заморожены активы Дома Москвы, война в Украине может продолжаться годы

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- Запрет покупать российский газ может быть зафиксирован в законе;
- Гражданство Латвии у тех, кто поддерживает военные преступления, смогут отнять по решению суда;
- В Латвии заморожены активы Дома Москвы;
- Обвиняемого в убийстве Романа Беззубова решили экстрадировать из России в Латвию;
- Генерал США: война в Украине может продолжаться годы;
- Машина врезалась в ворота посольства РФ в Румынии и загорелась;
- Bloomberg: Евросоюз обдумывает санкции против дочерей Путина;
- ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права;
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 6 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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