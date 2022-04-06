Слушай Delfi. Заморожены активы Дома Москвы, война в Украине может продолжаться годы
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  • Запрет покупать российский газ может быть зафиксирован в законе;
  • Гражданство Латвии у тех, кто поддерживает военные преступления, смогут отнять по решению суда;
  • В Латвии заморожены активы Дома Москвы;
  • Обвиняемого в убийстве Романа Беззубова решили экстрадировать из России в Латвию;
  • Генерал США: война в Украине может продолжаться годы;
  • Машина врезалась в ворота посольства РФ в Румынии и загорелась;
  • Bloomberg: Евросоюз обдумывает санкции против дочерей Путина;
  • ЕС применит к Венгрии механизм верховенства права;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 6 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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