Слушай Delfi. Запрет на мероприятия у памятников советским войнам и возможный отказ России от "денацификации" Украины

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- Планируют запретить проводить мероприятия возле памятников советским воинам;
- Шойгу: "Теперь можно сосредоточиться на "освобождении Донбасса";
- FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины;
- Россия высылает трех латвийских дипломатов;
- В городах Латвии находятся более 11 тысяч украинских беженцев;
- Полиция в ходе масштабной операции обезвредила в Латвии банду телефонных мошенников: в нее входили более 80 человек;
- Полиция и кинолог с собакой наведались с проверками в школы: начато 16 административных процессов;
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 29 марта.
Эти новости озвучил робот.
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