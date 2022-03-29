Слушай Delfi. Запрет на мероприятия у памятников советским войнам и возможный отказ России от "денацификации" Украины
Foto: DELFI
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  • Планируют запретить проводить мероприятия возле памятников советским воинам;
  • Шойгу: "Теперь можно сосредоточиться на "освобождении Донбасса";
  • FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины;
  • Россия высылает трех латвийских дипломатов;
  • В городах Латвии находятся более 11 тысяч украинских беженцев;
  • Полиция в ходе масштабной операции обезвредила в Латвии банду телефонных мошенников: в нее входили более 80 человек;
  • Полиция и кинолог с собакой наведались с проверками в школы: начато 16 административных процессов;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 29 марта.

Эти новости озвучил робот.

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