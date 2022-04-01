Слушай Delfi. Здоровье Путина и облучение российских военных в Чернобыле
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  • Что происходит со здоровьем Путина? Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с врачами в Сочи;
  • Лавров: в переговорах России и Украины есть "движение вперед";
  • Белгородский губернатор заявил об украинском ударе по нефтебазе. Что известно;
  • "Энергоатом": российские военные выходят из Чернобыля, они получили значительные дозы облучения;
  • Вид на жительство с правом на трудоустройство получили 11 254 украинских беженца;
  • Глава Минблаг Эглитис: к украинским работникам надо относиться также, как к местным;
  • Юрмальчане смогут ездить на поезде по маршруту Юрмала-Рига бесплатно;
  • С 1 апреля въезд в Юрмалу снова становится платным. Как это работает?;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 1 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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