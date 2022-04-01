Слушай Delfi. Здоровье Путина и облучение российских военных в Чернобыле

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- Что происходит со здоровьем Путина? Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с врачами в Сочи;
- Лавров: в переговорах России и Украины есть "движение вперед";
- Белгородский губернатор заявил об украинском ударе по нефтебазе. Что известно;
- "Энергоатом": российские военные выходят из Чернобыля, они получили значительные дозы облучения;
- Вид на жительство с правом на трудоустройство получили 11 254 украинских беженца;
- Глава Минблаг Эглитис: к украинским работникам надо относиться также, как к местным;
- Юрмальчане смогут ездить на поезде по маршруту Юрмала-Рига бесплатно;
- С 1 апреля въезд в Юрмалу снова становится платным. Как это работает?;
Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 1 апреля.
Эти новости озвучил робот.
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