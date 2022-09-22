Слушай Delfi. Здравоохранение только задекларированным в Латвии и более тысячи задержанных на протестах в России

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- Поддержан законопроект об обеспечении услуг здравоохранения только задекларированным в Латвии жителям;
- Собранные на Bayraktar 900 000 евро будут истрачены на поставку дронов латвийского производства;
- Пограничная служба: русскоязычные звонят и спрашивают о возможности въехать в Латвию;
- Финляндия решила закрыть границу для бегущих от мобилизации россиян;
- "Путина в окопы": в России прошли акции протеста против объявленной мобилизации;
- "Путин хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей". Как в России отреагировали на объявление мобилизации;
- Байден назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 сентября.
Эти новости озвучил робот.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.