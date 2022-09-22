Слушай Delfi. Здравоохранение только задекларированным в Латвии и более тысячи задержанных на протестах в России
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  • Поддержан законопроект об обеспечении услуг здравоохранения только задекларированным в Латвии жителям;
  • Собранные на Bayraktar 900 000 евро будут истрачены на поставку дронов латвийского производства;
  • Пограничная служба: русскоязычные звонят и спрашивают о возможности въехать в Латвию;
  • Финляндия решила закрыть границу для бегущих от мобилизации россиян;
  • "Путина в окопы": в России прошли акции протеста против объявленной мобилизации;
  • "Путин хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей". Как в России отреагировали на объявление мобилизации;
  • Байден назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 22 сентября.
Эти новости озвучил робот.

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